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11.08.2023, 12:00

Наглость или глупость? Подростки проехались по торговому центру на самокате Bolt

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Подростки на самокатах Bolt
Подростки на самокатах Bolt
ФОТО: Erakogu

В Сети распространяется видео, на котором молодые люди едут по торговому центру на электрическом самокате. На видео гордо красуется надпись: „Когда парень платит за Bolt“.

В таллиннском Telegram-канале опубликовали видео, на котором видно, как двое молодых людей мчат по торговому центру T1 на арендном самокате Bolt. Скорость не маленькая, в среднем 13 км/ч, повезло, что торговый центр был пустой, а многие магазины были закрыты.

Как вы относитесь к подобным развлечениям?

Мы попросили прокомментривать торговый центр T1 сложившуюся ситуацию: как только ответ будет получен редакцией, мы его опубликуем.

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RusDelfi
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