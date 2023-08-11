Наглость или глупость? Подростки проехались по торговому центру на самокате Bolt

В таллиннском Telegram-канале опубликовали видео, на котором видно, как двое молодых людей мчат по торговому центру T1 на арендном самокате Bolt. Скорость не маленькая, в среднем 13 км/ч, повезло, что торговый центр был пустой, а многие магазины были закрыты.