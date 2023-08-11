11.08.2023, 12:00
Наглость или глупость? Подростки проехались по торговому центру на самокате Bolt(11)
ФОТО: Erakogu
В Сети распространяется видео, на котором молодые люди едут по торговому центру на электрическом самокате. На видео гордо красуется надпись: „Когда парень платит за Bolt“.
В таллиннском Telegram-канале опубликовали видео, на котором видно, как двое молодых людей мчат по торговому центру T1 на арендном самокате Bolt. Скорость не маленькая, в среднем 13 км/ч, повезло, что торговый центр был пустой, а многие магазины были закрыты.
Как вы относитесь к подобным развлечениям?
Мы попросили прокомментривать торговый центр T1 сложившуюся ситуацию: как только ответ будет получен редакцией, мы его опубликуем.