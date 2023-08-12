Ученые подсчитали, сколько лотерейных билетов надо купить для гарантированного выигрыша

Взяв в качестве примера национальную британскую лотерею „Лото“, в которой разыгрывают шесть случайных чисел от одного до 59, ученые выяснили, что 27 — это наименьшее возможное количество билетов, необходимое для гарантированного выигрыша.

Исследователи применили систему конечной геометрии, так называемую плоскость Фано, треугольную структуру расчетов. Каждая точка в фигуре соответствовала определенному набору шести цифр и одному лотерейному билету. В результате сгенерированный билет покажет набор необходимых уникальных цифр.

Чтобы получить необходимый результат, британские математики разместили в трех плоскостях Фано и двух треугольниках все 59 цифр лотереи и вывели 27 выигрышных варианта билетов. По словам ученых, во время выпадения случайных номеров из барабана в этих билетах будет именно те два шара с цифрами, которые гарантированно дадут билету выиграть минимальный приз. При расчетах из шести необходимых чисел в билете именно два располагались на геометрической структуре Фано – это гарантирует их появление в заветном квитке.

Несмотря на такой успех, исследователи подчеркнули, что их теория интересна лишь с математической точки зрения, поскольку шансы на получение прибыли крайне малы. Согласно подсчетам, 27 лотерейных билетов будут стоить 54 фунта стерлингов (около 175 белорусских рублей). Почти в 99% случаев эти деньги не удастся вернуть, заявил математик Питер Роулетт.

