ВИДЕО СВАДЬБЫ ӏ Спеши любить: 10-летняя Эмма вышла замуж за лучшего друга, а через 12 дней умерла от лейкемии(2)
Печальная история, достойная экранизации, произошла в американском штате Северная Каролина. 10-летняя Эмма Эдвардс, которой поставили диагноз „лейкемия“, вышла замуж за лучшего друга Дэниела Уильямса за несколько дней до смерти…
Долгое время девочка боролась со тяжелым недугом. Все это время ее поддерживал верный друг Дэниел. Оба мечтали пожениться, когда вырастут, родить троих детей…
В конце июня врачи сообщили родителям школьницы, что жить ей осталось недолго. Они решили исполнить желание умирающей Эммы — организовать ее свадьбу с Уильямсом. „Большинство детей хотят поехать в Диснейленд. Но Эмма хотела выйти замуж, стать женой и родить троих детей“, — делилась со слезами мама девочки Алина Эдвардс.
Церемония прошла во дворе дома бабушки Эммы, отец девочки подвел ее к алтарю. Всего на мероприятии присутствовало около ста гостей. Сама невеста не могла передвигаться самостоятельно и сидела в коляске. 11 июля, спустя 12 дней после праздника, школьницы не стало…
Пользователи Сети вовсю обсуждают данную историю. Одни хвалят мать и отца Эммы, другие же не понимают их решения. „Ребенок в таком состоянии, а тут сто гостей!“; „Боже мой, как жаль!“; „Дети не должны болеть!“; „Спеши любить…“; „Очень печально, не могу сдержать слез!“; „Не могу сдержать слез. Не представляю, каково сейчас родителям девочки!“ — делится публика.
Кто-то и вовсе сравнивает данную историю с драмой нулевых „Спеши любить“, где главная героиня в исполнении Мэнди Мур уходит из жизни от тяжелой болезни спустя короткое время после свадьбы.