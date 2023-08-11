ВИДЕО СВАДЬБЫ ӏ Спеши любить: 10-летняя Эмма вышла замуж за лучшего друга, а через 12 дней умерла от лейкемии

Долгое время девочка боролась со тяжелым недугом. Все это время ее поддерживал верный друг Дэниел. Оба мечтали пожениться, когда вырастут, родить троих детей…

В конце июня врачи сообщили родителям школьницы, что жить ей осталось недолго. Они решили исполнить желание умирающей Эммы — организовать ее свадьбу с Уильямсом. „Большинство детей хотят поехать в Диснейленд. Но Эмма хотела выйти замуж, стать женой и родить троих детей“, — делилась со слезами мама девочки Алина Эдвардс.

Церемония прошла во дворе дома бабушки Эммы, отец девочки подвел ее к алтарю. Всего на мероприятии присутствовало около ста гостей. Сама невеста не могла передвигаться самостоятельно и сидела в коляске. 11 июля, спустя 12 дней после праздника, школьницы не стало…



Пользователи Сети вовсю обсуждают данную историю. Одни хвалят мать и отца Эммы, другие же не понимают их решения. „Ребенок в таком состоянии, а тут сто гостей!“; „Боже мой, как жаль!“; „Дети не должны болеть!“; „Спеши любить…“; „Очень печально, не могу сдержать слез!“; „Не могу сдержать слез. Не представляю, каково сейчас родителям девочки!“ — делится публика.

Кто-то и вовсе сравнивает данную историю с драмой нулевых „Спеши любить“, где главная героиня в исполнении Мэнди Мур уходит из жизни от тяжелой болезни спустя короткое время после свадьбы.