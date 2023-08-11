Откуда бежать к сцене быстрее всего? Делимся планом Певческого поля на The Weeknd(1)
Концерт мегазвезды The Weeknd уже на носу. Остались буквально сутки, прежде чем тихая зона вокруг Певческого поля превратится в улей из фанатов и любителей творчества канадского артиста.
Для вашего удобства мы уже публиковали правила поведения на концерте ЗДЕСЬ, а также список вещей, которые запрещено проносить с собой на территоррию Певческого поля.
Напомним некоторые важные детали:
Программа концерта:
14:00 открывается Морская зона
16.00 ворота
19:15 Mike Dean
20:00 Kaytranada
21:30 The Weeknd
23.30 ориентировочное окончание
На территорию концерта не пропускаются лица, имеющие при себе:
свою еду и напитки
бутылки и банки
зонты
фото- и видеотехнику
палки для селфи, планшеты и ноутбуки
огнестрельное и холодное оружие, пиротехнику
опасные вещества и предметы
алкоголь и наркотики
домашних животных
велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды
мотошлемы, походные стулья или табуреты
лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные предметы.
Камеры хранения будут работать возле всех ворот.