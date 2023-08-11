Шоубиз
11.08.2023, 18:00

Откуда бежать к сцене быстрее всего? Делимся планом Певческого поля на The Weeknd

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План Певческого поля
План Певческого поля
ФОТО: Live Nation

Концерт мегазвезды The Weeknd уже на носу. Остались буквально сутки, прежде чем тихая зона вокруг Певческого поля превратится в улей из фанатов и любителей творчества канадского артиста.

Для вашего удобства мы уже публиковали правила поведения на концерте ЗДЕСЬ, а также список вещей, которые запрещено проносить с собой на территоррию Певческого поля.

Напомним некоторые важные детали:

Программа концерта:

14:00 открывается Морская зона

16.00 ворота

19:15 Mike Dean

20:00 Kaytranada

21:30 The Weeknd

23.30 ориентировочное окончание

На территорию концерта не пропускаются лица, имеющие при себе:

  • свою еду и напитки

  • бутылки и банки

  • зонты

  • фото- и видеотехнику

  • палки для селфи, планшеты и ноутбуки

  • огнестрельное и холодное оружие, пиротехнику

  • опасные вещества и предметы

  • алкоголь и наркотики

  • домашних животных

  • велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды

  • мотошлемы, походные стулья или табуреты

  • лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные предметы.
    Камеры хранения будут работать возле всех ворот.

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