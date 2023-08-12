Латвийской блогершой заинтересовалась британская The Sun: кто на самом деле ее муж-миллионер?(2)
Британский таблоид The Sun в рубрике „Отношения“ рассказывает о роскошной жизни в Дубае Софии Краловой из Латвии. В мае прошлого года она опубликовала в TikTok видео под названием „Что происходит, если ты встречаешься с богатым мужчиной из Дубая“. Оно уже набрало более 3 миллионов просмотров и около 25 тысяч комментариев, пишет Rus.delfi.lv
Юная София Лукьянска (после брака — Кралова) жила в Латвии и пыталась стать популярным блогером на YouTube. Она рассказывала о качестве косметических средств, мейкапе и стиле, однако число подписчиков было небольшим, и ей не удалось войти в круг влиятельных местных инфлюенсеров. Стоит добавить, что еще несколько лет назад София была вполне успешным фотографом, сотрудничавшим с местными глянцевыми изданиями.
Все изменилось, когда девушка исполнила свою мечту о богатом мужчине. Летом 2021 года в Огре она вышла замуж за скандально известного блогера Томаса Кралова, продающего онлайн-курсы по трейдингу, и теперь оба живут в Дубае. Говорят, что на самом деле интернет-миллионер родился в Латвии - раньше его звали Томас Криловс.
В настоящее время у Софии 26 тысяч подписчиков в Instagram и 115 тысяч в TikTok. Для сравнения, у ее мужа в Instagram более миллиона подписчиков. Контент, предлагаемый парой, вращается исключительно вокруг денег.
Британский таблоид также обратил внимание на совет от Софии для женщин — никогда не встречаться с бедными и „сломанными“ мужчинами. Девушка призывает подписчиц „повысить свои стандарты“ и добиться того, чтобы к ним относились как к принцессам.
София не стесняется употреблять термин sugar daddy — под ним обычно подразумевается богатый покровитель или „папик“, для которого не проблема щедро оплачивать „хотелки“ своей sugar baby. Девушка активно делится с подписчиками своей роскошной жизнью. Она путешествует на частном вертолете, ездит на спортивном автомобиле и носит только самые лучшие дизайнерские вещи. Иногда также снимает на видео деньги.
Чем же занимается „папик“ прекрасной Софии? По его собственным словам, Кралов — трейдер, миллионер, финансовый тренер и наставник. По данным LinkedIn, он окончил Международный университет Флориды.
На сайте trader-rating.ru Томаса Кралова называют инфожуликом, не умеющим торговать и зарабатывающим на информации, которая и так находится в открытом доступе. Главным подозрительным моментом для комментаторов является недоказанная доходность Кралова. Никаких подтверждений миллионам заработанных долларов нет. Мужчина постоянно рассказывает, что его доходы верифицированы, но это не так. Он выкладывает их в формате электронной таблицы, в которую может вписывать любые цифры, говорят люди.
Имя Томаса Кралова упоминалось и в его профиле в Twitter. Там же мужчина некрасиво отозвался о Латвии, назвав ее „задницей мира“. У его мнения были как сторонники, так и противники. IT-специалист Илмар Пойканс отмечает, что Кралов не напоминает ему „успешного бизнесмена“ и привел данные Lursoft о компании Кралова, зарегистрированной в 2020 году и ликвидированной спустя два года уже его женой.
Краловы продолжают повышать свою популярность в социальных сетях. Наряду с постами о своей гламурной жизни пара публикует видео юмористического характера, например, как избавить требовательную жену от головной боли — с помощью пачки денег толщиной не менее 5 сантиметров.