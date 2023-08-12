Латвийской блогершой заинтересовалась британская The Sun: кто на самом деле ее муж-миллионер?

Юная София Лукьянска (после брака — Кралова) жила в Латвии и пыталась стать популярным блогером на YouTube. Она рассказывала о качестве косметических средств, мейкапе и стиле, однако число подписчиков было небольшим, и ей не удалось войти в круг влиятельных местных инфлюенсеров. Стоит добавить, что еще несколько лет назад София была вполне успешным фотографом, сотрудничавшим с местными глянцевыми изданиями.

Все изменилось, когда девушка исполнила свою мечту о богатом мужчине. Летом 2021 года в Огре она вышла замуж за скандально известного блогера Томаса Кралова, продающего онлайн-курсы по трейдингу, и теперь оба живут в Дубае. Говорят, что на самом деле интернет-миллионер родился в Латвии - раньше его звали Томас Криловс.

В настоящее время у Софии 26 тысяч подписчиков в Instagram и 115 тысяч в TikTok. Для сравнения, у ее мужа в Instagram более миллиона подписчиков. Контент, предлагаемый парой, вращается исключительно вокруг денег.

Британский таблоид также обратил внимание на совет от Софии для женщин — никогда не встречаться с бедными и „сломанными“ мужчинами. Девушка призывает подписчиц „повысить свои стандарты“ и добиться того, чтобы к ним относились как к принцессам.

София не стесняется употреблять термин sugar daddy — под ним обычно подразумевается богатый покровитель или „папик“, для которого не проблема щедро оплачивать „хотелки“ своей sugar baby. Девушка активно делится с подписчиками своей роскошной жизнью. Она путешествует на частном вертолете, ездит на спортивном автомобиле и носит только самые лучшие дизайнерские вещи. Иногда также снимает на видео деньги.

Чем же занимается „папик“ прекрасной Софии? По его собственным словам, Кралов — трейдер, миллионер, финансовый тренер и наставник. По данным LinkedIn, он окончил Международный университет Флориды.