Столбы Таллинна призывают к революции? Что за необычная листовка висит в Ласнамяэ...

В столичном районе Ласнамяэ внимание местных жителей привлекла неожиданная находка. Горожане обнаружили таинственную листовку с изображением работы Владимира Ленина „Государство и Революция“. Это вызвало интерес и вопросы среди местных жителей: каков смысл этой необычной находки и что она может символизировать? Очевидец, поделившейся снимками с редакцией, предположил, что подобная листовка может являться символическим жестом, направленным на активизацию обсуждения политических и социальных тем. Разгадка этой загадки остается открытой... Какие будут ваши предположения?