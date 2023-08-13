ГАЛЕРЕЯ | Музыкальная эйфория сменилась суровой реальностью: дороги вокруг Певческого поля заблокированы реками людей
После захватывающего концерта The Weeknd Ласнамяэ, Кадриорг и частично Пирита оказались в западне: бесконечные реки людей растекались в разные направления города. Смотри, что происходит после концерта!
Тысячи поклонников артиста остались в восторге от невероятного выступления, которое заставило сердца биться в ритме его хитов. Однако радость сменилась нервным ожиданием выхода с концертной площадки, а также поиска подходящего транспорта, чтобы добраться до дома. Людям не хватало места даже пройти по заранее перекрытым дорогам.
Власти и организаторы концерта приняли меры для обеспечения безопасности и организовали временное ограничение движения вокруг концертной площадки, а также перенаправили общественный транспорт. Сначала поклонники идут на все, чтобы оказаться в музыкальной атмосфере, созданной The Weeknd, а затем пытаются уйти обратно.
Смотри фото и видео с места события.