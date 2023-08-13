ГАЛЕРЕЯ | Музыкальная эйфория сменилась суровой реальностью: дороги вокруг Певческого поля заблокированы реками людей

Тысячи поклонников артиста остались в восторге от невероятного выступления, которое заставило сердца биться в ритме его хитов. Однако радость сменилась нервным ожиданием выхода с концертной площадки, а также поиска подходящего транспорта, чтобы добраться до дома. Людям не хватало места даже пройти по заранее перекрытым дорогам.