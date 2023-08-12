Фанаты уселись у забора: Ласнамяэ готовится к нашествию поклонников. Что происходит у Певческого поля?(21)
Время неумолимо утекает, и вот долгожданный концерт мировой звезды The Weeknd состоится уже сегодня вечером на Таллиннском певческом поле. Билеты были полностью распроданы, по уверению организаторов – ожидается более 55 000 гостей. Монтаж сцены длился 5 суток и для фанатов артиста приготовлено невероятное шоу.
Городские районы Ласнамяэ и Пирита активно готовятся к грандиозному событию – прибытию не только мировой мегазвезды The Weeknd, но и толп его поклонников. Самые рьяные из них уже с самого утра восмедают на асфальте в ожидании открытия ворот.
VIP-очередь у забора:
Дороги, ведущие к Таллинскому певческому полю, превращаются в зону повышенного внимания. Важность подготовки к музыкальному событию нельзя недооценить, и временные дорожные знаки размещаются для регулирования движения. На дорогах также присутствуют регулировщик.
Организаторы сосредотачивают усилия на том, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех гостей мероприятия, и создают условия не только для беспрепятственного доступа к концерту, но и для безопасного выхода после концерта.
Особое внимание уделяется также вопросу парковки. Запретительные знаки на зеленых зонах районов Ласнамяэ и Пирита свидетельствуют о желании предотвратить хаос и проблемы с парковкой, которые могут возникнуть в связи с таким большим количеством гостей. Исходя из опыта Depeche Mode, людей, приезжающих на своих машинах, действительно стало меньше, однако знаки, запрещающие парковку на зеленых зонах все равно не до конца убедительны, и водители предпочитают заплатить штраф, нежели оставить своего стального коня дома.
На Смуули даже перегородили железным забором зеленое поле, чтобы не было соблазна парковать автомобили в неположенном месте.