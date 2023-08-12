Фанаты уселись у забора: Ласнамяэ готовится к нашествию поклонников. Что происходит у Певческого поля?

Городские районы Ласнамяэ и Пирита активно готовятся к грандиозному событию – прибытию не только мировой мегазвезды The Weeknd, но и толп его поклонников. Самые рьяные из них уже с самого утра восмедают на асфальте в ожидании открытия ворот.

VIP-очередь у забора:

Дороги, ведущие к Таллинскому певческому полю, превращаются в зону повышенного внимания. Важность подготовки к музыкальному событию нельзя недооценить, и временные дорожные знаки размещаются для регулирования движения. На дорогах также присутствуют регулировщик.

Организаторы сосредотачивают усилия на том, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех гостей мероприятия, и создают условия не только для беспрепятственного доступа к концерту, но и для безопасного выхода после концерта.

Особое внимание уделяется также вопросу парковки. Запретительные знаки на зеленых зонах районов Ласнамяэ и Пирита свидетельствуют о желании предотвратить хаос и проблемы с парковкой, которые могут возникнуть в связи с таким большим количеством гостей. Исходя из опыта Depeche Mode, людей, приезжающих на своих машинах, действительно стало меньше, однако знаки, запрещающие парковку на зеленых зонах все равно не до конца убедительны, и водители предпочитают заплатить штраф, нежели оставить своего стального коня дома.

На Смуули даже перегородили железным забором зеленое поле, чтобы не было соблазна парковать автомобили в неположенном месте.