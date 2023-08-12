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12.08.2023, 07:25

Было видно за 100 километров от Таллинна: загадочный луч проткнул столичное небо

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Лазерный луч над Таллинном
Лазерный луч над Таллинном
ФОТО: Erakogu

В ночь с пятницы на субботу в редакцию Bublik пришло письмо от взволнованной читательницы – её заинтересовал яркий луч синего цвета, который пронзил столичное небо.

„Я была примерно в ста километрах от Таллинна, когда увидела этот странный луч. Написала сначала подруге, и она подтвердила, что он где-то недалеко от нее и бьет прямо в столичное небо, – пишет Ольга. – Что это может быть?“

Можем предположить, что синий лазерный луч - один из элементов шоу и исходит со стороны Певческого поля, где идет активная подготовка к предстоящему концерту.

А вы видели луч в ночном небе? Как считаете, откуда он появился?

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