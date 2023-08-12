12.08.2023, 07:25
Было видно за 100 километров от Таллинна: загадочный луч проткнул столичное небо(22)
ФОТО: Erakogu
В ночь с пятницы на субботу в редакцию Bublik пришло письмо от взволнованной читательницы – её заинтересовал яркий луч синего цвета, который пронзил столичное небо.
„Я была примерно в ста километрах от Таллинна, когда увидела этот странный луч. Написала сначала подруге, и она подтвердила, что он где-то недалеко от нее и бьет прямо в столичное небо, – пишет Ольга. – Что это может быть?“
Можем предположить, что синий лазерный луч - один из элементов шоу и исходит со стороны Певческого поля, где идет активная подготовка к предстоящему концерту.
А вы видели луч в ночном небе? Как считаете, откуда он появился?