ФОТО | Сегодня на такси лучше не ездить! Концерт The Weeknd заставил цены Bolt взлететь до небес

Например, если ехать на концерт The Weeknd на Певческое поле от торгового центра Järve, то ждать такси придется 20 инут. Кроме того, по состоянию на 18:13 за поездку придется выложить 31 евро - вы когда-нибудь видели такие цены в приложении Bolt?!

При этом многие типы машин уже заняты, поэтому большого выбора при заказе такси нет.

Если же ехать от торгового центра Rocca al Mare, то ситуация в приложении Bolt выглядит уже получше. Ждать надо всего 9 минут, а поездка до певческого поля обойдется в 20 евро, что все равно в два раза больше обычной цены. Если же вы хотите ехать до концерта в полном комфорте, то придется ждать более получаса.

От торгового центра Kristiine до Певческого поля можно добраться быстрее всего Однако цена совсем не радует - более 33 евро!