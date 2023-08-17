400 евро vs 120 евро: сколько стоит съездить на концерт в Ригу и стоит ли оно того?

На первый взгляд, поездка в Ригу — довольно обыденное событие для жителей Эстонии, но какова цена этого опыта, если целенаправленно собираешься отправиться в соседнюю столицу на концерт? Я тщательно подбила бюджет и поделюсь с вами калькуляцией двух разных вариантов: поездка на автобусе и ночевка в отеле и путешествие на автомобиле с остановкой в апартаментах. Так ли дешево стоит съездить в Ригу на мероприятие, как кажется, и стоит ли игра свеч — читайте в материале далее!

Сначала давайте поговорим о билетах как на концерт, так и на автобус. Как только объявляют о предстоящем концерте, билеты начинают расходиться быстрее, чем горячие пирожки на ярмарке. Друзья купили билеты заранее, а мои билеты на концерт мне подарили на День рождения. Я, как человек ответственный, за месяц убедилась, что добраться до Риги на автобусе — не проблема, рейсов много, и места еще есть, и расслабилась. Результат: за две недели до концерта билетов на автобус уже не осталось. У всех транспортных фирм все выкуплено. В итоге пришлось приобретать билеты за 112 евро на двоих в последний момент. Стоимость немаленькая, учитывая, что если бы я позаботилась заранее, могла бы сэкономить.

Огорчает то, что билет на автобус стоимостью 28 евро на человека в один конец предполагал кресла категории relax, однако перевозчик в последний момент, из-за наплыва желающих, поменял автобус на более длинный и без удобных кресел, поэтому пришлось ехать в стандарте, а переплаченные деньги никто не вернул, лишь прислали письмо-отбивку и „извинительный“ купон, дающий скидку на следующую поездку.

Итого: приобретая билет заранее — ощутимо экономишь, стандартный билет на автобус обойдется в районе 15–19 евро, а по акции можно купить и за все 6 евро, но тут уже как повезет. Мы потратили на двоих 112 евро только на дорогу.