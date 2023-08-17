400 евро vs 120 евро: сколько стоит съездить на концерт в Ригу и стоит ли оно того?
Живое выступление любимой группы или артиста, чье творчество сопровождало тебя всю жизнь - незабываемое событие. Опыт, пронизывающий все твое тело и заставляющий вибрировать каждую клеточку тела, запомнится надолго, но за удовольствие надо платить! Так ли дешево съездить на концерт в соседнюю столицу, как кажется? Давайте разбираться!
На первый взгляд, поездка в Ригу — довольно обыденное событие для жителей Эстонии, но какова цена этого опыта, если целенаправленно собираешься отправиться в соседнюю столицу на концерт? Я тщательно подбила бюджет и поделюсь с вами калькуляцией двух разных вариантов: поездка на автобусе и ночевка в отеле и путешествие на автомобиле с остановкой в апартаментах. Так ли дешево стоит съездить в Ригу на мероприятие, как кажется, и стоит ли игра свеч — читайте в материале далее!
Сначала давайте поговорим о билетах как на концерт, так и на автобус. Как только объявляют о предстоящем концерте, билеты начинают расходиться быстрее, чем горячие пирожки на ярмарке. Друзья купили билеты заранее, а мои билеты на концерт мне подарили на День рождения. Я, как человек ответственный, за месяц убедилась, что добраться до Риги на автобусе — не проблема, рейсов много, и места еще есть, и расслабилась. Результат: за две недели до концерта билетов на автобус уже не осталось. У всех транспортных фирм все выкуплено. В итоге пришлось приобретать билеты за 112 евро на двоих в последний момент. Стоимость немаленькая, учитывая, что если бы я позаботилась заранее, могла бы сэкономить.
Огорчает то, что билет на автобус стоимостью 28 евро на человека в один конец предполагал кресла категории relax, однако перевозчик в последний момент, из-за наплыва желающих, поменял автобус на более длинный и без удобных кресел, поэтому пришлось ехать в стандарте, а переплаченные деньги никто не вернул, лишь прислали письмо-отбивку и „извинительный“ купон, дающий скидку на следующую поездку.
Итого: приобретая билет заранее — ощутимо экономишь, стандартный билет на автобус обойдется в районе 15–19 евро, а по акции можно купить и за все 6 евро, но тут уже как повезет. Мы потратили на двоих 112 евро только на дорогу.
Но давайте посмотрим на положительные стороны. Поездка на автобусе из Эстонии в Ригу пролетела довольно быстро. Дорога заняла всего несколько часов, мы успели выспаться и даже поглазеть по сторонам. Так что если вы едете с друзьями или близкими, дорога на автобусе может стать частью приключения.
По прибытии в Ригу следующим шагом мы направились в отель. Кстати, найти отель за пару дней до концерта стоимостью менее чем 100 евро ночь оказалось непросто. Вероятно, многие другие фанаты группы также приехали на концерт и забронировали все бюджетные варианты. Мы с мужем остановились в уютном отеле с шикарным видом за 80 евро ночь. Найти номер в сетевом отеле по такой цене и за день до концерта оказалось чистым везением. В отельный номер входил также завтрак, а любезная девушка на ресепшен подарила нам еще и визит в спа-центр. Потрясающе!
Итого: 112 евро проезд и 80 евро отель. Почти 200 евро, чтобы закрыть основные потребности. Ах, да, и билеты на концерт — на сайте перед концертом можно было приобрести билет за 61 евро, если брать заранее - за 40 евро, видела, что перед концертом с рук продавали всего-навсего по 35 евро. Запишем в обязательные расходы и траты на еду — 100 евро на двоих без изысков, добавим на дополнительные развлечения еще евро 100 — мы, кстати, прокатились на речном трамвайчике и получили колоссальное удовольствие. Кстати, когда проезжали по воде мимо концертной площадки - слышали, как у Земфиры делается саундчек. В общем, на круг с билетами так или иначе выйдет евро 400–500 для более-менее комфортного времяпрепровождения.
Наши друзья решили поставить эксперимент и попробовать на себе еще более бюджетный вариант: бензин для автомобиля вышел те же 112 евро, с развозом всех по домам, а также остановками в Пярну и Сигулде. Апартаменты в центре Риги с бесплатной парковкой обошлись те же 80 евро, но все основные суммы стоит разделить на четверых. Сюда можно добавить расходы на еду и напитки в барах города, на круг на человека вышло в районе 120 евро. Приятно получается, не так ли?
Конечно, главным событием является сам концерт. Внезапно все затраченные усилия и деньги показали свою ценность. Живое выступление Земфиры, на чьей музыке мы выросли, создает непередаваемую атмосферу. Энергия толпы, звуки музыки и ощущение единства с другими поклонниками создают чувства, которые невозможно испытать, слушая записи в наушниках.
Так что, стоит ли оно того? Мое четкое мнение: да, стоит. Даже несмотря на затраты времени и денег, опыт посещения концерта в Риге оказался ценным. Несмотря на некоторые неудобства, эмоции и впечатления оказались намного сильнее. Поездка на концерт стала своего рода приключением, наполненным волнением и радостью.
Итак, если вы задумываетесь о поездке на концерт в Ригу из Эстонии, будьте готовы к некоторым затратам и сложностям. Однако опыт непередаваем и точно останется с вами на долгое время.