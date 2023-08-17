ВИДЕО | Главный гость концерта в честь Дня независимости Украины - певица Руслана: „Если мы будем вместе, мы победим вместе“

„Цель концерта „Украина благодарит!“ – выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости Украины. Этим благодарственным мероприятием мы хотим продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонской и украинской общинами“, — сказал организатор концерта Руслан Трочинский.

„Всего через несколько дней после Дня восстановления независимости Эстонии такой же знаменательный день будет отмечать Украина. К сожалению, сегодня Украине приходится сражаться за свободу своей страны. Духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему очень важна для Украины“, – добавил Трочинский.

Во второй части масшатабного концерта на сцену выйдут Balaklava Blues, трио украинцев из Канады и Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.

„Дорогая Эстония, дорогой Таллинн! 24 августа в этом году я выступлю в День независимости Украины на специальном мероприятии - „Украина говорит Спасибо!“. Я передаю сердечный привет людям, которым очень хочется сказать большое спасибо за все, что вы делаете для всех нас. Это помогает сохранить нашу жизнь, сохранить нашу свободу, сохранить Украину единой и целостной. Необходимо остановить кровавую войну, и тогда мы будем вдохновлены моментом победы. Если мы будем вместе - мы победим вместе!

Я - Руслана из Украины и я наполню вас энергией!“ - обратилась певица Руслана к народу Эстонии.

В рамках концерта также будет проводиться сбор пожертвований на реализацию проектов, обеспечивающих безопасность детей, которые живут в Украине вблизи линии фронта, а именно - стоительство бомбоубежищ для школ на востоке Украины.

По словам Максима Кононенко, посла Украины в Эстонии, Эстония и другие страны, поддержавшие Украину, играют чрезвычайно важную роль в способности Украины противостоять российской агрессии и сохранить свою независимость.