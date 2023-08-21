Топ-3 уникальных пиццерий Таллинна, в которые нужно непременно заглянуть до конца лета
Если вы хотите до конца лета успеть попробовать нечто особенное, вас определенно порадует вкусом разнообразные меню трех уникальных таллиннских пиццерий. В каждой из них вас ждет особенный подход, стильный дизайн и кухня, сочетающая лучшие местные и интернациональные кулинарные традиции. Приходите и откройте для себя волшебную атмосферу и попробуйте вкусные блюда вместе с семьей, друзьями или любимым человеком!
Ristorante Flavore – итальянский ресторан, в котором взрослых порадует необычная винная стена, а младших членов семьи – пицца в виде зайчика
В приятном современном Ristorante Flavore пиццу своей мечты найдут как взрослые, так и маленькие гости – при желании даже в виде зайчика! Те дети, которые пицце предпочитают другие блюда итальянской кухни, могут выбрать свое любимое блюдо из отдельного детского меню, а в ожидании еды исследовать корзину, полную классных игр.
Взрослых гостей ожидает богатая винная стена, освежающие коктейли и меню, полное умопомрачительных блюд аутентичной итальянской гастрономической культуры. Flavore также является идеальным местом для корпоративного мероприятия, празднования дня рождения или девичника, ведь уже много лет особые впечатления компаниям предлагают приятные кулинарные курсы, где под руководством повара можно самому приготовить пиццу, пасту и тирамису.
Ristorante Flavore находится возле Горхолла. В хорошую летнюю погоду итальянскими деликатесами можно наслаждаться на открытой террасе или же можно взять пиццу с собой и устроить пикник с пиццей на верхней площадке Горхолла с видом на море!
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Kajakas – casual-ресторан, вдохновленный итальянскими традициями
Kajakas – это casual-ресторан вдохновлённый итальянскими традициями, расположенный вблизи набережной Pirita. Это место, где сочетаются страсть к экологически чистым, качественным продуктам и уважительное обращение с ними.
Неаполитанская дровяная пицца-печь - важная часть ресторана и, безусловно, сердце кухни. Мы предлагаем пиццу, домашнюю пасту, закуски, десерты, и очень важно, чтобы ингредиенты были высочайшего качества. Это причина, по которой мы импортируем товар сами и знаем каждого поставщика, потому что только так можно гарантировать качество. Хорошая еда, приготовленная из высококачественных органических ингредиентов, может говорить сама за себя.
Современный интерьер и хорошая атмосфера побуждают гостей чувствовать себя свободно и непринужденно. Интересная карта органических вин, на любой вкус и для любого случая, является естественным дополнением. Если заниматься чем-то со страстью, могут свершиться великие дела.
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Ресторан Koho манит настоящими итальянским деликатесами
Пицца была первым, что появилось в меню Koho, – это заслуга всего коллектива, ведь пицца – это именно то, что они сами любят есть.
Еще только подходя к ресторану Koho, гость ощущает прежде всего аромат приготовленной пекарем свежей выпечки: булочек с корицей, яблочных штруделей, пирогов c мясом и разных пирожных. Этот же пекарь делает в Koho и тесто для пиццы на натуральной закваске, а также домашний хлеб. Благодаря этой натуральной закваске основа пиццы имеет интенсивный вкус, что придает пицце больше вкусовых нюансов.
Безусловно нужно попробовать в Koho их пиццу с осьминогом. Если же в данный момент вам не хочется пиццы, очень хвалят и свежие мясные и рыбные блюда. У них также очень хороший тартар и севиче, и, конечно, свежая, приготовленная в самом ресторане, паста.
Тем, кто любит уникальные впечатления, рекомендуем принять участие в мероприятии „Ужин с паршивым обслуживанием“ (Sita teeninduse õhtusöök), его проводят пару раз в месяц. Это своеобразное мероприятие, которое никого не оставит равнодушным, и оно устраивается в сотрудничестве с прекрасными актерами. Билеты доступны на сайте kingitus.ee.
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