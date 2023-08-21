Топ-3 уникальных пиццерий Таллинна, в которые нужно непременно заглянуть до конца лета

Ristorante Flavore – итальянский ресторан, в котором взрослых порадует необычная винная стена, а младших членов семьи – пицца в виде зайчика

В приятном современном Ristorante Flavore пиццу своей мечты найдут как взрослые, так и маленькие гости – при желании даже в виде зайчика! Те дети, которые пицце предпочитают другие блюда итальянской кухни, могут выбрать свое любимое блюдо из отдельного детского меню, а в ожидании еды исследовать корзину, полную классных игр.

Взрослых гостей ожидает богатая винная стена, освежающие коктейли и меню, полное умопомрачительных блюд аутентичной итальянской гастрономической культуры. Flavore также является идеальным местом для корпоративного мероприятия, празднования дня рождения или девичника, ведь уже много лет особые впечатления компаниям предлагают приятные кулинарные курсы, где под руководством повара можно самому приготовить пиццу, пасту и тирамису.

Ristorante Flavore находится возле Горхолла. В хорошую летнюю погоду итальянскими деликатесами можно наслаждаться на открытой террасе или же можно взять пиццу с собой и устроить пикник с пиццей на верхней площадке Горхолла с видом на море!

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Kajakas – casual-ресторан, вдохновленный итальянскими традициями

Kajakas – это casual-ресторан вдохновлённый итальянскими традициями, расположенный вблизи набережной Pirita. Это место, где сочетаются страсть к экологически чистым, качественным продуктам и уважительное обращение с ними.

Неаполитанская дровяная пицца-печь - важная часть ресторана и, безусловно, сердце кухни. Мы предлагаем пиццу, домашнюю пасту, закуски, десерты, и очень важно, чтобы ингредиенты были высочайшего качества. Это причина, по которой мы импортируем товар сами и знаем каждого поставщика, потому что только так можно гарантировать качество. Хорошая еда, приготовленная из высококачественных органических ингредиентов, может говорить сама за себя.