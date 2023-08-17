ВИДЕО | Экономия должна быть экономной? Находчивые слушатели нашли способ смотреть концерт Земфиры бесплатно

Смелость и оригинальный креативный подход развеселил пришедших на концерт гостей. Рядом с концертной площадкой Wondersala находится небольшая марина - гавань для яхт, катеров и других маломерных судов. В этой гавани была пришвартована яхта, откуда ее владельцы и решили насладиться концертом. Для лучшего обзора, мужчина и женщина попеременно залезали на самую высокую точку мачты, чтобы посмотреть на выступление Земфиры и послушать ее песни.