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18.08.2023, 11:09

Сеть кинотеатров нарушает закон о языке. Почему голливудские фильмы дублируются на русский язык?

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Киллиан Мерфи в роли Дж. Роберта Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана
Киллиан Мерфи в роли Дж. Роберта Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана
ФОТО: Elise Christin Jörberg

„Я получил три часа квантовой физики на русском языке“, - пожаловался человек, просидевший не на том „Оппенгеймере“.

Когда я недавно ходил на фильм „Оппенгеймер“, то чуть было не купил билеты на русскоязычный сеанс. Есть и те, кто купил билеты и, ничего не подозревая, пошел смотреть голливудский фильм на русском языке. И это происходит в Таллинне, а не в Ида-Вирумаа. Как вообще возможна такая ситуация спустя 32 года после восстановления независимости Эстонии?

Если в Таллинне, например, фильм „Барби“ на русском языке имеет субтитры на эстонском, то в Ида-Вирумаа люди, не владеющие русским языком, не могут легально смотреть кино. В основном там демонстрируются фильмы только с русским дубляжом, и во многих случаях субтитры на эстонском языке отсутствуют. Однако это является нарушением закона о языке.

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