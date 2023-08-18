Сеть кинотеатров нарушает закон о языке. Почему голливудские фильмы дублируются на русский язык?

Когда я недавно ходил на фильм „Оппенгеймер“, то чуть было не купил билеты на русскоязычный сеанс. Есть и те, кто купил билеты и, ничего не подозревая, пошел смотреть голливудский фильм на русском языке. И это происходит в Таллинне, а не в Ида-Вирумаа. Как вообще возможна такая ситуация спустя 32 года после восстановления независимости Эстонии?