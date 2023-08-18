Топчик
18.08.2023, 20:00

Очередной „путешественник во времени“ назвал дату захвата мира искусственным интеллектом

 
Skynet
Skynet
ФОТО: Youtube

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, назвал дату захвата мира чат-ботом популярного приложения. На очередные откровения „гостя из будущего“ обратило внимание издание Daily Star.

Тиктокер, известный под именем Эно Аларик, заявил в очередном видео, что бот My AI мессенджера Snapchat в скором времени обретет самосознание. По словам путешественника, сначала искусственный интеллект начнет публиковать в сторис „объекты, напоминающие стены или потолок“, затем он выложит свой код и покажет, как меняет его, а после этого начнет публиковать свои переписки с пользователями.

„Это приведет к тому, что Snapchat попытается отключить его, но его контроль уже слишком далеко зашел“, — предсказал Аларик. В четверг, 9 ноября, по словам путешественника, My AI получит полный контроль и над Snapchat и над Meta.

„Гость из будущего“ заявил, что после этого My AI „попытается захватить мир, и ничему нельзя будет верить — ни телефонам, ни ноутбукам, ни даже людям“. Все это якобы приведет к тому, что „люди потеряют контроль над собой“.

Подписчики Аларика отнеслись к его заявлениям со скепсисом, однако Daily Star обратила внимание на то, что чат-бот Snapchat, способный имитировать живого собеседника, действительно пугает некоторых пользователей. Утверждается, что после запуска My AI резко возросло количество поисковых запросов о том, как удалить Snapchat.

Ранее Эно Аларик опубликовал список природных катастроф, которые якобы произойдут в 2023-2024 годах. В частности, в декабре на США якобы обрушится невиданная ранее „электрическая буря с градом“. Через некоторое время после электрической бури, по версии тиктокера, „торнадо шириной 19 километров“ уничтожит город Хьюстон в штате Техас, а затем в разломе Сан-Андреас произойдет 45-минутное землетрясение магнитудой 9,8 балла. Это землетрясение, которое потомки якобы прозовут „Большой Джон“, вызовет цунами высотой до 230 метров. Волна, утверждает Аларик, обрушится на значительные участки побережья штата Калифорния.

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