„Как часто кто-то вообще их вскрывает?“: шокирующая находка в коробке детского сока повергла мать в ужас

Хотя мать и сообщила своим знакомым через Facebook о неприятной находке, она не хочет очернять ни магазин, в котором купила сок, ни компанию-производителя. „Что же еще скрывается в других коробках, если микрогрибки могут вызвать такую плесень уже через 4-5 месяцев с момента производства?!“ - спрашивает она. В данном случае сок Peppa pig выглядел привлекательно, без подтеков, без постороннего привкуса. Ребенок выпил сок сразу после покупки в магазине, а потом при вскрытии обнаружили такое ужасное зрелище. Я теперь не знаю, стоит ли вскрывать и другие картонные упаковки перед употреблением“, — комментирует Андра изданию Pere ja Kodu.

Представитель магазина заявляет, что продавец, как и покупатель, не может видеть содержимое упаковки. „Из того, что вы видите на фото, упаковка должна быть каким-то образом повреждена, но это может быть и невидимая невооруженным глазом микротрещина. В таком случае клиент, конечно же, может вернуть свои деньги, связавшись с нами“, — комментирует он.

Контакт с плесенью может вызвать воспаление, аллергию и чувствительность, а также симптомы отравления. Более чувствительны к плесени люди со слабым иммунитетом, дети и пожилые люди. В большинстве случаев непреднамеренное употребление в пищу плесени не вызывает никаких побочных эффектов, но если вы испытываете тошноту или рвоту после ее употребления, вам следует обратиться к врачу.