ФОТО | Все свое, родное: Алар Карис собрал урожай меда с ульев президентской канцелярии

Как сообщала „Актуальная камера“, пчел в президентском Розовом саду держат уже семь лет. Архитектор по интерьеру Ханнес Пракс занимается пчеловодством в качестве хобби двадцать лет. За пчелами в Розовом саду он ухаживает семь лет.