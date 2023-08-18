18.08.2023, 16:01
ФОТО | Все свое, родное: Алар Карис собрал урожай меда с ульев президентской канцелярии(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
При помощи пчеловодов, Президент Алар Карис успешно собрал урожай меда с ульев, расположенных на территории президентской канцелярии. В социальных медиа глава государства отметил, что текущий урожай меда оказался более обильным по сравнению с предыдущим годом, и пчеловоды выразили положительное мнение о состоянии пчелиных семей, называя их здоровыми и крепкими.
Как сообщала „Актуальная камера“, пчел в президентском Розовом саду держат уже семь лет. Архитектор по интерьеру Ханнес Пракс занимается пчеловодством в качестве хобби двадцать лет. За пчелами в Розовом саду он ухаживает семь лет.
Три улья находятся перед президентским дворцом, еще три улья – в Розовом саду.