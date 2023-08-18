Семейный день в Ласнамяэ: парк аттракционов Sky Tivoli готовит большой праздник

Для всей семьи будет подготовленна масса развлечений на любой вкус. В течение всего дня будет работать большой лунопарк Sky Tivoli, который работает последнюю неделю в Эстонии в этом году. Самыми большими аттракционами в парке являются Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Шрек, Лабиринт, Авенджерс, Лебеди, Детская карусель, Скай-джамп, Хоккей, Манеж и Батуты