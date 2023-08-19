Умер мемный пес Чимс

„Не грустите, пожалуйста. Вспомните радость, которую Болци принес миру. Cиба-ину c круглой улыбчивой мордой, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена“, — написали хозяева на странице Болци в социальных сетях.

Они также сообщили, что средства, собранные на лечение Болци, будут переданы местным приютам.

Мем про двух собак породы сиба-ину Доге и Чимса стал популярным в интернете летом 2020-го. Доге олицетворяет силу, стойкость, уверенность, а Чимс — слабость, трусость, беспомощность. Особенно часто шаблон используется для ироничного сравнения „славного прошлого“ и „скатившегося настоящего“.