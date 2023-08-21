Особое платье на торжественном мероприятии: Анастасия Коваленко-Кылварт в Розовом саду выгуляла подарок от Михаила Кылварта

„Крооника“ спросила у Коваленко-Кылварт, каким модельером было создано ее красивое белое платье. „На самом деле, это подарок от моего мужа. Он привез это платье из Южной Кореи — особый подарок. Я счастлива, что могу сегодня надеть такое особенное платье на такое особенное мероприятие“, — весело сказала она.