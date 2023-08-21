Особое платье на торжественном мероприятии: Анастасия Коваленко-Кылварт в Розовом саду выгуляла подарок от Михаила Кылварта(9)
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт вместе прибыли на вчерашний прием президента и поделились впечатлениями о празднике. Коваленко-Кылварт рассказала, что ее красивое белое платье — подарок мужа, который он привез с собой из далекой страны.
„Крооника“ спросила у Коваленко-Кылварт, каким модельером было создано ее красивое белое платье. „На самом деле, это подарок от моего мужа. Он привез это платье из Южной Кореи — особый подарок. Я счастлива, что могу сегодня надеть такое особенное платье на такое особенное мероприятие“, — весело сказала она.
Каковы свежие впечатления пары от приема в Розовом саду? „Нам очень нравится мероприятие — такое домашнее ощущение. И в этот день, прежде всего, каждому жителю Эстонии должно быть хорошо дома“, — сказал Михаил Кылварт.