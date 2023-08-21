Невероятная возможность: одним простым движением вы можете выиграть годовой абонемент на десятки концертов

Кампания начинается 21 августа и продлится до 10 сентября, и все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие, — это присоединиться к концертному клубу Live Nation. В розыгрыше также участвуют люди, вступившие в концертный клуб до начала компании.

„Ничего подобного в Эстонии еще не было“, — подтверждает менеджер по маркетингу Live Nation Отт-Сандер Палм. „Наша цель — предоставить любителям музыки исключительную возможность посетить все концерты, которые мы привезем в Эстонию в следующем году. Как организаторы, мы хорошо понимаем важность создания незабываемых впечатлений для зрителей. С помощью этой кампании, мы хотим отпраздновать музыку, единение и радость от живых концертов.

В числе этих концертов будет, к примеру, новогодний концерт оркестра Schönbrunn в Alexela и театре Vanemuine, которые состоится в январе, а также выступление очаровательной певицы норвежско-ирландского происхождения Алессандры в Club Hollywood. Вы должны быть готовы к приятным сюрпризам, так как имена большинства исполнителей, которые посетят с концертами Эстонию в следующем году, станут известны ближе к концу 2023 года или в течение 2024 года. Напоминаем: Depeche Mode объявили о концерте этого года в октябре прошлого года, а о выступлении The Weeknd в Таллинне стало известно только в конце ноября.

Имена получателей годовых абонементов будут объявлены 15 сентября, и победители получат исключительный доступ к музыкальным событиям мирового уровня в Эстонии. Имена победителей будут объявлены на официальных страницах Live Nation Estonia в социальных сетях Facebook и Instagram.

Дополнительную информацию можно найти на сайте.