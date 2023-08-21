ФОТО | В полицейской семье пополнение! Осторожно, от такой картины ваше сердце сожмется от умиления

Самые маленькие служебные собаки PPA - Кару и его брат Крат, отправляются на дрессировку хоть и не в одну семью, но их встретят опытные служебные собаки Уру и Роммель, под присмотром которых они вырастут и превратятся в настоящих патрульных собак.