21.08.2023, 15:21
ФОТО | В полицейской семье пополнение! Осторожно, от такой картины ваше сердце сожмется от умиления(1)
ФОТО:
На Instagram-странице эстонских полицейских собак представили новых четвероногих служащих! Милые щенки по кличке Кару и Крат присоединились к команде и отправляются на службу в Идаскую префектуру.
Самые маленькие служебные собаки PPA - Кару и его брат Крат, отправляются на дрессировку хоть и не в одну семью, но их встретят опытные служебные собаки Уру и Роммель, под присмотром которых они вырастут и превратятся в настоящих патрульных собак.
Фотографии маленьких защитников вызвали восторг у подписчиков, которые с нетерпением ждут новостей о его тренировках и будущих достижениях.