Аквагрим, игры и тренировки: в Ласнамяэ торжественно открывают новый лесопарк

„Парк Сели - хороший пример того, как можно создать семейную игровую площадку для разных возрастов и интегрировать ее в природный ландшафт города. Я хотел бы поблагодарить местных жителей, принявших активное участие в создании парка, и призываю ценить и поддерживать его в порядке. Надеюсь, что подобный подход мы сможем использовать и в других районах и микрорайонах“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

В воскресенье, 27 августа, в 14 часов в лесопарке Сели по адресу ул. Юмера, 21а и 21б состоится семейный день. В рамках мероприятия увлекательные занятия будут предложены взрослым, детям и домашним питомцам.

На месте состоится церемония открытия, на которую приглашаются все желающие. Любители активного образа жизни смогут попробовать свои силы на тренажерах под руководством тренера. Самым юным посетителям аниматор предложит аквагрим и разнообразные игры на свежем воздухе. Владельцы собак при желании смогут получить рекомендации от тренера и консультанта по поведению собак.

„Я рада, что строительство долгожданного семейного парка Сели завершено. В связи с тем, что в прошлом здесь не раз возникали проблемы с безопасностью, семейный парк был оснащен новым освещением, а с момента открытия в нем будут работать камеры видеонаблюдения. Кроме того, была нанята охранная фирма, которая будет патрулировать парк по графику“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В лесопарке Сели построены две игровые площадки: для малышей от 0 до 3 лет и для детей постарше. На южной стороне парка оборудована тренировочная площадка с тренажерами, а в центре – зона отдыха. Нашлось место и для собак – в лесопарке Сели были построены две отдельные площадки, одна для крупных, а другая – для маленьких собак.

Кроме того, в лесопарке установлены скамейки с урнами, а также освещение, что улучшит видимость и позволит местным жителям чувствовать себя увереннее и безопаснее. Также в лесопарке были благоустроены дорожки и тропинки. Для обеспечения безопасности в парке установлены камеры видеонаблюдения и по графику будет патрулировать охранная фирма.