Хочешь стать героем крупной аварии? Спасательный департамент приглашает принять участие в учениях

Масштабные комплексные учения CREVEX проводятся раз в четыре года и направлены на подготовку и проверку способности к реагированию на чрезвычайные ситуации по всей стране, а также на обеспечение непрерывности работы государственных учреждений.

Волонтеров-ролевиков приглашают принять участие в учениях!

Каждый может внести свой вклад в успешное проведение учений, проверить свою готовность к кризису и узнать больше о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Вы можете внести свой вклад и принять участие в учениях в качестве ролевика.

Перед учениями вы получите определенную роль, согласно которой вы должны будете вести себя во время учений.

Приходя на учения, оденьтесь по погоде.

Участие в учениях не оплачивается, все участники будут обеспечены питанием.

Ждем на учения не только взрослых волонтеров, но также детей и подростков.

Более подробная информация будет предоставлена перед началом учений. Если у вас будут вопросы, напишите по адресу elanikkonnakaitse.vabatahtlikud@rescue.ee.

Для участия ролевиком-волонтером заполните веб-заявку.

Во время учений у вас будет уникальная возможность узнать из первых рук, но совершенно безопасным способом, как выглядит крупная авария, как она решается и как всем следует вести себя в кризисной ситуации. Учения пройдут с 28 по 29 сентября.