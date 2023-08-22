Хочешь стать героем крупной аварии? Спасательный департамент приглашает принять участие в учениях
А вы хотели бы когда-нибудь принять участие в ролевой игре? Появилась очень хорошая возможность стать актёром на больших учениях #Crevex2023!
Масштабные комплексные учения CREVEX проводятся раз в четыре года и направлены на подготовку и проверку способности к реагированию на чрезвычайные ситуации по всей стране, а также на обеспечение непрерывности работы государственных учреждений.
Волонтеров-ролевиков приглашают принять участие в учениях!
Каждый может внести свой вклад в успешное проведение учений, проверить свою готовность к кризису и узнать больше о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Вы можете внести свой вклад и принять участие в учениях в качестве ролевика.
Перед учениями вы получите определенную роль, согласно которой вы должны будете вести себя во время учений.
Приходя на учения, оденьтесь по погоде.
Участие в учениях не оплачивается, все участники будут обеспечены питанием.
Ждем на учения не только взрослых волонтеров, но также детей и подростков.
Более подробная информация будет предоставлена перед началом учений. Если у вас будут вопросы, напишите по адресу elanikkonnakaitse.vabatahtlikud@rescue.ee.
Для участия ролевиком-волонтером заполните веб-заявку.
Во время учений у вас будет уникальная возможность узнать из первых рук, но совершенно безопасным способом, как выглядит крупная авария, как она решается и как всем следует вести себя в кризисной ситуации. Учения пройдут с 28 по 29 сентября.