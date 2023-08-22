Огромный костюм донер-кебаба продали на аукционе за 12 тысяч долларов

142-сантиметровый костюм ценен тем, что одним из его создателей был дизайнер Билл Брайан, разработавший образ Зефирного человека из фильма „Охотники за приведениями“ 1984 года. За лот боролись более 1700 потенциальных покупателей.

Несколько участников аукциона планировали убрать из костюма „листья салата“, если одержат победу, поскольку считают, что в донер-кебаб нельзя добавлять латук. Однако победа досталась владельцу закусочных Адилу Асиме, который считает иначе. „Я ем донеры вот уже 40 лет. Последние 18 лет я их продаю. И точно знаю, что в 90% донеров кладут салатные листья“, — заявил Асима.

Костюм был разработан по заказу правительства провинции Альберта. Власти хотели использовать его в социальной рекламе о безопасности дорожного движения. В итоге чиновники отказались от образа, и костюм остался собирать пыль на складе администрации.

Асим сказал, что он и его коллеги планируют использовать костюм для продвижения сети закусочных. „Я мог бы втиснуть в это своего 16-летнего сына, просто чтобы встать на улице, но мы определенно думали о сотрудничестве с некоторыми комиками, возможно, и о создании контента“, — сказал он.