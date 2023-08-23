Как вам инициатива? В Финляндии теперь можно ходить по магазину с собакой в тележке для покупок

В одном из продуктовых магазинов Тампере теперь можно посадить собаку в корзину для покупок, сообщает финский портал mtvuutiset.fi.

Весной в магазине K-Market Kissanmaa в Тампере появилось интересное предложение - тележка для собак. Владельцы домашних животных с радостью приняли новую опцию, и пользователей стало очень много - в тележках были замечены и крупные собаки, и таксы, и маленькие чихуахуа.

Коляски для собак стоят в магазине как обычные тележки для покупок, но с дополнительным удобством - подкладкой и зажимом для крепления поводка.

Однако у владелицы магазина уже есть новые идеи - она планирует установить в магазине специальные клетки для собак, где животное сможет спокойно ждать своего хозяина, пока тот совершает покупки. Кроме того, планируется модернизировать существующие тележки - если сейчас собак приходится поднимать в тележку самостоятельно, то в будущем они смогут заходить в тележку по специальному пандусу.