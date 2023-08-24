Счастливая мать: эстонская модель Диана Томсон родила дочь

Малышка появилась на свет 23 августа в 17:15, весом 3355 грамм и длиной 51 см. Под фотографией из роддома Диана написала трогательное стихотворение, посвященное своей новорожденной дочери, а также предусмотрительно не забыла закрыть лицо новорожденного смайликом-сердечком. Подписчики не могут перестать поздравлять счастливую маму и выражать свои наилучшие пожелания для малышки.