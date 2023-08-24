24.08.2023, 09:00
Счастливая мать: эстонская модель Диана Томсон родила дочь(3)
ФОТО: Erakogu
Известная эстонская модель Диана Томсон поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram: она стала мамой девочки!
Малышка появилась на свет 23 августа в 17:15, весом 3355 грамм и длиной 51 см. Под фотографией из роддома Диана написала трогательное стихотворение, посвященное своей новорожденной дочери, а также предусмотрительно не забыла закрыть лицо новорожденного смайликом-сердечком. Подписчики не могут перестать поздравлять счастливую маму и выражать свои наилучшие пожелания для малышки.
Поздравляем и мы!