24.08.2023, 21:50
ВИДЕО | С центральной площади Йыхви во все голоса доносится кричалка „Оле-Оле-Оле, Россия…“
ФОТО: Delfi Meedia
Концертом группы „Ногу Свело!“ Йыхви отмечает начало не только старт Независимого фестиваля антивоенного кино, но и День независимости Украины.
С главной сцены фестиваля на весь город громко звучат антивоенные песни от Максима Покровского. Особенно звонко и громко на всю площадь и окружающие её улицы разнеслась песня-кричалка „Оле-Оле-Оле, Россия - назад“, призывающая российских солдат немедленно покинуть Украину и прекратить военную агрессию.