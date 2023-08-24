ВИДЕО | С центральной площади Йыхви во все голоса доносится кричалка „Оле-Оле-Оле, Россия…“

С главной сцены фестиваля на весь город громко звучат антивоенные песни от Максима Покровского. Особенно звонко и громко на всю площадь и окружающие её улицы разнеслась песня-кричалка „Оле-Оле-Оле, Россия - назад“, призывающая российских солдат немедленно покинуть Украину и прекратить военную агрессию.