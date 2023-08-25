ФОТО И ВИДЕО | „За бургер, два врапа и колу заплатили 44 евро“: посетители фестиваля уличной еды о вечере пятницы(12)
В Таллинне проходит традиционный Фестиваль уличной еды. Уже в 16 часов на Певческом поле было достаточно много людей, а фуд-траки, пребывая в полной готовности, рвутся кормить гостей мероприятия.
Фестиваль уличной еды в Таллинне – это не просто праздник для пустых желудков, но и возможность окунуться в культурное и кулинарное разнообразие мира. На Певческом поле свою продукцию выставляют не только местные рестораторы, но и представители из соседних стран.
Суть фестиваля не только в кулинарном разнообразии, но и в создании уютной атмосферы общения и развлечений. От музыкальных выступлений местных артистов до контактного зоопарка и зоной с аттракционами. Гости фестиваля могут насладиться не только вкусами, но и приятной компанией. Семьи с детьми, молодежь и взрослые – каждый найдет здесь что-то по душе.
Смотри, что покупают гости Фестиваля и сколько это стоит!
Двери Food Truck Fest'а открыты до 23 часов. Вход стоит 5 евро, детям до 7 лет – бесплатно.