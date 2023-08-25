ВИДЕО | „Мама спасла меня от войны и здесь мы нашли папу“: жители и гости Йыхви о концерте „Ногу Свело!“ и жизни в Ида-Вирумаа

В четверг, 24 августа, концертом группы „Ногу Свело!“ в Йыхви был дан старт не только Независимому фестивалю антивоенного кино, но и празднованию Дня независимости Украины. В общей сложности концерт длился почти 3 часа! С главной сцены фестиваля на весь город громко звучали как новые треки группы, так и хорошо знакомые старые.