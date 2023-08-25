ВИДЕО | „Мама спасла меня от войны и здесь мы нашли папу“: жители и гости Йыхви о концерте „Ногу Свело!“ и жизни в Ида-Вирумаа(2)
24 августа на Музыкальной площади Йыхви прошел концерт группы „Ногу Свело!“. Журналисты RusDelfi специально приехали в Ида-Вирумаа, чтобы послушать концерт и пообщаться с местными жителями.
В четверг, 24 августа, концертом группы „Ногу Свело!“ в Йыхви был дан старт не только Независимому фестивалю антивоенного кино, но и празднованию Дня независимости Украины. В общей сложности концерт длился почти 3 часа! С главной сцены фестиваля на весь город громко звучали как новые треки группы, так и хорошо знакомые старые.
До начала концерта репортер RusDelfi Виктория Соломончук прогулялась по Музыкальной площади и узнала, как настроение у гостей концерта, какое впечатление у них от города и что они в целом думают о развитии Ида-Вирумаа.
Смотри живой и позитивный репортаж из Йыхви!