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25.08.2023, 19:54

ВИДЕО | „Мама спасла меня от войны и здесь мы нашли папу“: жители и гости Йыхви о концерте „Ногу Свело!“ и жизни в Ида-Вирумаа

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Концерт, посвященный открытию Независимого фестивалю антивоенного кино
Концерт, посвященный открытию Независимого фестивалю антивоенного кино
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

24 августа на Музыкальной площади Йыхви прошел концерт группы „Ногу Свело!“. Журналисты RusDelfi специально приехали в Ида-Вирумаа, чтобы послушать концерт и пообщаться с местными жителями.

В четверг, 24 августа, концертом группы „Ногу Свело!“ в Йыхви был дан старт не только Независимому фестивалю антивоенного кино, но и празднованию Дня независимости Украины. В общей сложности концерт длился почти 3 часа! С главной сцены фестиваля на весь город громко звучали как новые треки группы, так и хорошо знакомые старые.

До начала концерта репортер RusDelfi Виктория Соломончук прогулялась по Музыкальной площади и узнала, как настроение у гостей концерта, какое впечатление у них от города и что они в целом думают о развитии Ида-Вирумаа.

Смотри живой и позитивный репортаж из Йыхви!

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