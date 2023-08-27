27.08.2023, 07:03
ГАЛЕРЕЯ | Что делали вечером тысячи людей на набережной Таллинна?(45)
В последние выходные лета около памятника „Русалка“ прошла „Ночь древних огней“ с ярким концертом, а также высоким костром на специальной конструкции, которая расположена прямо в море. Тысячи людей собрались как на пляже, так и вдоль набережной по Пирита и Рейди-теэ, чтобы насладиться закатом и понаблюдать за зажжением костра, тем самым, продолжив удивительную традицию предков.
Тысячи лет назад, люди использовали костры, чтобы передать сообщения своим соседям и морякам, сегодня эта традиция превратилась в ритуал прощания с летом. На пляже Инглиранд помимо костров был также организован и концерт, где выступили молодые музыканты Таллиннской школы музыки и балета – Loconuts, а также группа Estonian Voices.