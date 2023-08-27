ГАЛЕРЕЯ | Что делали вечером тысячи людей на набережной Таллинна?

В последние выходные лета около памятника „Русалка“ прошла „Ночь древних огней“ с ярким концертом, а также высоким костром на специальной конструкции, которая расположена прямо в море. Тысячи людей собрались как на пляже, так и вдоль набережной по Пирита и Рейди-теэ, чтобы насладиться закатом и понаблюдать за зажжением костра, тем самым, продолжив удивительную традицию предков.