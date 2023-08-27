В Шотландии сотни добровольцев опять ищут Лохнесское чудовище

Собственно, легенда о Несси возникла еще в раннем средневековье, когда ирландский монах Святой Колумба, крестивший язычников, своими молитвами спас местного крестьянина от чудища, выскочившего из реки Несс, вытекающей из озера.

Современная история Несси началась в 1933 году, когда управляющая гостиницы в деревеньке Драмнадрохит Олди Маккей заявила, что увидела в озере Лох-Несс огромное существо, похожее на кита.

Историю эту опубликовала местная газета Inverness Courier, редактор которой, Эван Бэррон, и предложил называть таинственное существо Лохнесским монстром или чудовищем.

С тех пор было сделано немало фотографий сомнительного качества, на которых был якобы запечатлен этот самый монстр (некоторые фото потом были признаны фальшивками), снято множество документальных и художественных фильмов, программ и сериалов, написаны сотни книг и статей.

Несси искали много раз и любители, и профессионалы с применением самого современного оборудования, но так ничего и не нашли. Однако и сомнения так до конца и не развеялись.

Поиски, которые проводят в эти выходные две сотни добровольцев, обещают стать самыми масштабными за последние полвека. Они организованы Лохнесским центром в Драмнадрохите и добровольной исследовательской организацией „Лох-Несс Эксплорейшн“.

В рамках этой операции наблюдатели будут следить за поверхностью озера с окружающих его возвышенностей, над Лох-Нессом будут кружить беспилотники, оснащенные инфракрасными камерами, а в воду будут опущены гидрофоны, способные засечь любой необычный шум.

Еще 300 добровольцев подписались на то, чтобы отслеживать прямую трансляцию с камер, направленных на озеро, на случай, если наблюдатели на местах что-то пропустят.

Если в озере и скрывается какое-то таинственное существо (оптимисты надеются, что это может быть плезиозавр), то ему есть где спрятаться: Лох-Несс достигает 36 км в длину, а его глубина местами превышает 200 метров. В нем содержится до 7452 млн кубометров воды, больше, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых.