ВИДЕО | Кому-то жарко, кому-то холодно, а кто-то был на работе: таллиннцы рассказали об уходящем лете

Лето в Таллинне приходит с разными оттенками: для одних оно оказалось жарким и солнечным, для других - прохладным и дождливым, а некоторые провели его за работой. RusDelfi решили выяснить, какие воспоминания и впечатления остались у жителей города об уходящем лете. От солнечных приключений до трудовых будней - таллиннцы делятся своими историями и взглядами на это лето!