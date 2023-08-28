28.08.2023, 08:25
ВИДЕО | Кому-то жарко, кому-то холодно, а кто-то был на работе: таллиннцы рассказали об уходящем лете(1)
ФОТО: Delfi Meedia
Лето в Таллинне приходит с разными оттенками: для одних оно оказалось жарким и солнечным, для других - прохладным и дождливым, а некоторые провели его за работой. RusDelfi решили выяснить, какие воспоминания и впечатления остались у жителей города об уходящем лете. От солнечных приключений до трудовых будней - таллиннцы делятся своими историями и взглядами на это лето!