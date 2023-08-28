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28.08.2023, 08:25

ВИДЕО | Кому-то жарко, кому-то холодно, а кто-то был на работе: таллиннцы рассказали об уходящем лете

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Таллиннка поделилась самым ярким впечатлением уходящего лета
Таллиннка поделилась самым ярким впечатлением уходящего лета
ФОТО: Delfi Meedia

Лето в Таллинне приходит с разными оттенками: для одних оно оказалось жарким и солнечным, для других - прохладным и дождливым, а некоторые провели его за работой. RusDelfi решили выяснить, какие воспоминания и впечатления остались у жителей города об уходящем лете. От солнечных приключений до трудовых будней - таллиннцы делятся своими историями и взглядами на это лето!

В субботу вечером на пляже у памятника „Русалка“ сожгли традиционный костер, символизирующий прощание с летом. Репортер RusDelfi пообщалась с гостями мероприятия и попросила их поделиться самыми яркими воспоминаниями уходящего лета. Что получилось из этого разговора – смотрите в видео!

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