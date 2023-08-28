Первое свидание в Ротерманни приняло невероятный оборот: в голове была сотня мыслей - спросить, промолчать или посмотреть, что будет...

„Мы общались в Tinder в течение трех недель. Он давно и очень сильно хотел встретиться, но я никак не могла найти время. Наконец, у меня появилась возможность встретиться и мы решили выбрать квартал Ротерманни, где много кафе“, - начинает свой рассказ Моника. То, что начиналось как веселая и приятная встреча, быстро приобрело размеры трагикомедии.

Мы сели в одном из кафе, и по началу мне все нравилось. Я еще подумал про себя: ладно, может, еще что-то и получится. Мы болтали и ели. Все это время его телефон лежал на столе. В какой-то момент он зазвонил. Невольно я заметила на нем имя, а под ним - смайлики-сердца. Я подумала, что это, наверное, дети, мама или кто-то еще. Он ответил на звонок в моем присутствии. Я была рядом и все слышала. Я старалась вести себя как можно спокойнее, когда он в трубку сообщил, что ужинает со старым другом и скоро вернется, а потом сходит в магазин. Короче говоря, я была свидетелем жизни, казалось бы, счастливой семьи.

В моей голове пронеслась сотня мыслей: спросить, промолчать или посмотреть, что будет дальше. Я выбрала первое. Мужчина удивленно спросил, кого я рассчитывала найти в Tinder, а затем, улыбаясь, совершенно спокойно заявил, что ищет кого-то, с кем можно просто „наслаждаться жизнью“. Увидев, что я заметно расстроилась, его глаза стали в три раза больше, и он спросил меня, не рассчитывала ли я на серьезные отношения.

В этот момент я выкинула парня из головы: допил бокал вина, поблагодарила его за откровенность и ушла. Конечно, позже картина сложилась - все его сообщения приходили либо рано утром, либо днем. Вечером - крайне редко. Конечно, он не захотел меня сразу отпускать, и еще пару дней продолжал донимать меня разными предложениями. Наконец, он даже предложил мне деньги. Унизительно!