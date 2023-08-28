ВИДЕО | „Прям „Ведьмин колодец“, и ехать далеко не надо“: улицы Таллинна снова закипели и забурлили

Местные жители и гости города делятся своими впечатлениями от эстонской погоды, активно оставляя комментарии под фото- и видеороликами подтопленных улиц. „Прям „ Ведьмин колодец “, и ехать далеко не надо“, - написала Эдита в Facebook- сообществе EZ-дуны под видео с „закипевшей“ улицей Техника.

Пользователь Елена негодует и у себя на странице Facebook пишет: „Месяц не прошел с того момента, как таллиннскую улицую Лийвалайя „закатали асфальт“ после длительного ремонта и...? Лужа полтора метра в ширину и 10 метров в длину, там два коллектора, которые не справляются с потоком воды от слова совсем“.