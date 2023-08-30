Бандиты в Чикаго ограбили журналистов, снимавших сюжет об уличных ограблениях

Репортер и фотограф намеревались снять репортаж рано утром в одном и районов города, но к ним подъехали две машины, серый седан и черный внедорожник, из которых вышли люди в лыжных масках с оружием. Жертвы под дулом пистолета отдали свои вещи и преступники скрылись на авто.