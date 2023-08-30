30.08.2023, 12:45
Бандиты в Чикаго ограбили журналистов, снимавших сюжет об уличных ограблениях
ФОТО: | Shutterstock
Телевизионную съемочную группу ограбили в американском Чикаго при съемке репортажа о вооруженных ограблениях. Об этом газета Washington Post сообщила со ссылкой на полицию.
Репортер и фотограф намеревались снять репортаж рано утром в одном и районов города, но к ним подъехали две машины, серый седан и черный внедорожник, из которых вышли люди в лыжных масках с оружием. Жертвы под дулом пистолета отдали свои вещи и преступники скрылись на авто.
Газета отмечает, что с начала года число жалоб на ограбления в Чикаго выросло на 23% по сравнению с 2022-м, а число жалоб на угоны — на 99%.