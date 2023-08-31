31.08.2023, 14:19
ВИДЕО | Ну, что за милота: в столичном кафе завтракают не только люди(3)
ФОТО: Erakogu
Не только люди наслаждаются уютной атмосферой столичных кафе! Сегодня в одной из популярных кофеен столицы был запечатлен весьма милый момент – маленький воробей решил разделить утренний завтрак с посетительницей Kofeman и составить ей компанию в поедании вкусной каши!
Симпатичное во всей этой ситуации то, что воробью положили кашу в маленькую „тарелочку“ – упаковку от варенья, откуда он с большим наслаждением склевал всю овсянку. Воробью настолько понравилось угощение, что он решил пригласить друзей на питательный завтрак.
Замечайте добро и красоту вокруг, и тогда дождик не сможет испортить вам настроение! Смотрите видео!