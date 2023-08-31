ВИДЕО | Ну, что за милота: в столичном кафе завтракают не только люди

Не только люди наслаждаются уютной атмосферой столичных кафе! Сегодня в одной из популярных кофеен столицы был запечатлен весьма милый момент – маленький воробей решил разделить утренний завтрак с посетительницей Kofeman и составить ей компанию в поедании вкусной каши!