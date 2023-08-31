ГАЛЕРЕЯ | Уже получили зарплату? Смотрите, что творится в час скидок на автозаправках Таллинна(20)
Сегодня, 31 августа, Circle K проводит общеевропейскую акцию. В течение трех часов, с 14:00 до 17:00, цена за литр топлива снижена на 15 центов по сравнению с обычной. Кроме того, держателям карты EXTRA будет предоставлена дополнительная скидка. Alexela также объявила о своей акции, которая началась на час раньше.
В два часа дня заправочные станции Circle K стали привлекать большое количество автомобилей. На некоторых заправках обстановка была более спокойной, в то время как на других возникли длинные очереди, выходящие за пределы заправки и затрагивающие проезжую часть. Например, из-за большого спроса на Circle K Võidujooksu, пробка начала образовываться уже с Лаагна-теэ.
На заправочной станции Alexela на Петербургском шоссе было максимально спокойно, очередей не отмечалось.
А вы успеваете заправиться по льготной цене?!