ВИДЕО | Обезьяна стащила телефон у посетительницы зоопарка и сняла ее реакцию на это(2)
Обезьяна в зоопарке на Филиппинах отняла мобильный телефон у посетительницы, пытавшейся ее покормить. После этого она неосознанно сняла её реакцию на видео, — пишет Daily Mail. Получилось эффектно!
21-летняя Грейси Санго вместе с семьей отправилась в парк развлечений в провинции Давао-де-Оро и решила покормить обезьян. Женщина подошла к клетке с приматами и протянула им лакомство. В другой руке она держала телефон, на который снимала происходящее.
Неожиданно одна из обезьян выхватила устройство из ее рук. Женщина начала кричать и прыгать, требуя его вернуть. В итоге другой посетитель зоопарка пришел ей на помощь и отобрал телефон у обезьяны.
Просмотрев запись, хозяйка телефона с удивлением обнаружила, что обезьяна направила камеру на женщину и сняла на видео её возмущение.