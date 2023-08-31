ВИДЕО | Обезьяна стащила телефон у посетительницы зоопарка и сняла ее реакцию на это

21-летняя Грейси Санго вместе с семьей отправилась в парк развлечений в провинции Давао-де-Оро и решила покормить обезьян. Женщина подошла к клетке с приматами и протянула им лакомство. В другой руке она держала телефон, на который снимала происходящее.

Неожиданно одна из обезьян выхватила устройство из ее рук. Женщина начала кричать и прыгать, требуя его вернуть. В итоге другой посетитель зоопарка пришел ей на помощь и отобрал телефон у обезьяны.

Просмотрев запись, хозяйка телефона с удивлением обнаружила, что обезьяна направила камеру на женщину и сняла на видео её возмущение.