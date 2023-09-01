ГАЛЕРЕЯ | „Ради детей готовы на все“: 1 сентября заставляет родителей сметать все до последнего лепестка

И так, с приближением 1 сентября все родители Эстонии снова готовы „сметать все до последнего лепестка“. Будь то дорогие букеты от флориста или скромные по цене, но не по качеству, цветы из супермаркета. В течение четверга, 31 августа, мы посетили несколько разных супермаркетов, а под вечер отправились на знаменитую цветочную улицу Виру – рассказываем, что, где происходило!

Мы посетили две сети супермаркетов – Rimi и Maxima. Потрясающе приятные цены на срезанные цветы не могли не радовать глаз и кошелек – гладиолусы в Maxima продавали по 59 центов, в Rimi букет из пяти небольших гладиолусов стоил 3,99 евро, в то время, как на улице Виру и в цветочных магазинчиках у дома те же гладиолусы стоили уже по 1,8 - 2,50 евро за штуку.

Не все родители готовы тратить большие суммы денег на шикарные букеты, поэтому зная о надвигающемся ажиотаже, предусмотрительно отправились за цветами в ближайший к дому супермаркет днем, пока ассортимент еще большой и есть из чего выбирать.

Алина, мать девятилетнего Никиты, считает, что жест искренности и поддержки важнее материальной ценности букета: „Мы с сыном всегда ходим вместе выбирать цветы в ближайший супермаркет. Он сам выбирает те, которые ему нравятся, иногда даже самые обычные. Для нас это символ нашей близости и заботы друг о друге. Не важно, сколько стоит букет – важно, что он приходит от сердца“. Алина с Никитой выбрали яркий и сочный букет из подсолнухов за 4,99 евро.

Тем, у кого не было возможности позаботиться о цветах днем, вечером пришлось довольствоваться грустными остатками полупустых прилавков супермаркетов, либо отправляться на круглосуточную цветочную улицу, где киоски пестрили всеми цветами радуги, предлагая варианты на любой вкус и кошелек.