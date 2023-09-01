ГАЛЕРЕЯ | „Ради детей готовы на все“: 1 сентября заставляет родителей сметать все до последнего лепестка
С приближением 1 сентября в воздухе витает невероятное напряжение - начинается новый учебный год. Для родителей это особенный день, когда их дети после долгих летних месяцев отправляются в школу или в детский сад. Многие из них готовы идти на любые жертвы, чтобы сделать этот день незабываемым для своих чад. Один из важных и значимых аспектов 1 сентября - цветы, символ поздравления и поддержки. Мы прогулялись по разным цветочным точкам, чтобы понаблюдать за тем, как родители и дети готовятся к первому школьному дню и какие цветы предпочитают.
И так, с приближением 1 сентября все родители Эстонии снова готовы „сметать все до последнего лепестка“. Будь то дорогие букеты от флориста или скромные по цене, но не по качеству, цветы из супермаркета. В течение четверга, 31 августа, мы посетили несколько разных супермаркетов, а под вечер отправились на знаменитую цветочную улицу Виру – рассказываем, что, где происходило!
Мы посетили две сети супермаркетов – Rimi и Maxima. Потрясающе приятные цены на срезанные цветы не могли не радовать глаз и кошелек – гладиолусы в Maxima продавали по 59 центов, в Rimi букет из пяти небольших гладиолусов стоил 3,99 евро, в то время, как на улице Виру и в цветочных магазинчиках у дома те же гладиолусы стоили уже по 1,8 - 2,50 евро за штуку.
Не все родители готовы тратить большие суммы денег на шикарные букеты, поэтому зная о надвигающемся ажиотаже, предусмотрительно отправились за цветами в ближайший к дому супермаркет днем, пока ассортимент еще большой и есть из чего выбирать.
Алина, мать девятилетнего Никиты, считает, что жест искренности и поддержки важнее материальной ценности букета: „Мы с сыном всегда ходим вместе выбирать цветы в ближайший супермаркет. Он сам выбирает те, которые ему нравятся, иногда даже самые обычные. Для нас это символ нашей близости и заботы друг о друге. Не важно, сколько стоит букет – важно, что он приходит от сердца“. Алина с Никитой выбрали яркий и сочный букет из подсолнухов за 4,99 евро.
Тем, у кого не было возможности позаботиться о цветах днем, вечером пришлось довольствоваться грустными остатками полупустых прилавков супермаркетов, либо отправляться на круглосуточную цветочную улицу, где киоски пестрили всеми цветами радуги, предлагая варианты на любой вкус и кошелек.
Если одни родители считают, что стоимость цветов не важна, то другие родители решают порадовать своих детей незабываемыми впечатлениями первого школьного дня, покупая роскошные дорогие букеты у профессиональных флористов. Анна, мать двенадцатилетней Маши, поделилась с нами мыслями при выборе букета: „Я хочу, чтобы моя дочь чувствовала себя уверенно и роскошно, знала, как она важна для меня. Каждый год я приезжаю сюда (на улицу Виру - прим.ред.) и выбираю к 1 сентября у флориста великолепный букет из её любимых цветов. Это не только подарок, но и способ сказать ей, как я горжусь её достижениями, и поддерживаю ее во всем“. Анна потратила на букет для дочери к первому школьном дню больше 50 евро, для классного руководителя Маши мама выбрала строгий монобукет из 5 гладиолусов за 9 евро.
Независимо от того, за сколько и где были приобретены букеты, когда наступит 1 сентября, и дети будут держать в руках цветы, важно помнить, что их истинная ценность заключается не в цене или роскоши, а в любви и заботе, которые они символизируют. Этот день дарит торжественный старт в новом учебном году, где ребят ждет масса вызовов, сложностей, радостей и приключений, и не важно, сколько стоит букет и где его купили – важно, чтобы ребенок чувствовал в себе уверенность, а в родителях - поддержку.