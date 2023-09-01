А Илона Калдре не изменилась: эстонские звезды поделились архивными снимками со своего 1 сентября. Угадаете, кто есть кто?

Светская львица, журналист „Канала 7“ Лиана Турпакова

Эта скромность и пышные щечки покоряют с первого взгляда! Тогда малышка и представить не могла, какое яркое будущее ее ждет, ведь ни одна гламурная вечеринка не обходится без Лианы, а стройные ножки – до сих пор остаются ее знаком отличия.

Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт, 2000 год.

Прямая спина, осанка, уверенный взгляд и широкая улыбка – Анастасия Коваленко-Кылварт, будущая мотогонщица и женщина-политик. Ее уверенность и определенность на этой фотографии видны издалека, хотя наверняка девочка на фото еще даже не подозревает, какие большие победы ее ждут в будущем.

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, 1986 год (посередине).

Даже на детской фотографии Мария излучает уверенность и целеустремленность. Радость и счастье на лице, любознательность и открытость миру – все говорит о том, что с самого начала она была готова идти к успеху семимильными шагами.

Стилист ETV и ETV+ Светлана Агуреева, 1997 год.

На этой фотокарточке перед нами предстала маленькая девочка с модными локонами, эффектным бантом в волосах и решительным взглядом. Неудивительно, что Светлана стала модным стилистом, уже в юности она проявляла свою индивидуальность и стиль.

Экстрасенс Илона Калдре, 1976 год.

На фото мы видим девочку с ранним интересом к миру вокруг нее. Взгляд, полный вдохновения и любопытства, без сомнения, принадлежит Илоне Калдре - кто бы мог подумать, что у девочки на фото откроется такой сильный дар к провидению! Илона с самого детства обладала яркой харизмой, которая чувствуется даже через фото.

Телерадиоведущий Андрей Титов, 1986 год.

На снимке мы видим мальчика с яркими глазами и задумчивым выражением лица. Этот мальчик - никто иной, как Андрей Титов, талантливый телеведущий и журналист. Его врожденный интерес к окружающему миру был заметен еще в детстве.

Глава района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, 1996 год.