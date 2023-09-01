А Илона Калдре не изменилась: эстонские звезды поделились архивными снимками со своего 1 сентября. Угадаете, кто есть кто?(2)
1 сентября - день, когда дети снова возвращаются в стены школ, чтобы начать новый учебный год. Но не только для школьников и студентов этот день волнителен и важен! Для взрослых первое сентября также вызывает легкую дрожь в коленях и воспоминания о делах давно минувших лет. Мы попросили публичных личностей Эстонии поделиться архивными фотографиями своего первого сентября. А вы угадали бы без подсказки, кто есть кто?
Светская львица, журналист „Канала 7“ Лиана Турпакова
Эта скромность и пышные щечки покоряют с первого взгляда! Тогда малышка и представить не могла, какое яркое будущее ее ждет, ведь ни одна гламурная вечеринка не обходится без Лианы, а стройные ножки – до сих пор остаются ее знаком отличия.
Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт, 2000 год.
Прямая спина, осанка, уверенный взгляд и широкая улыбка – Анастасия Коваленко-Кылварт, будущая мотогонщица и женщина-политик. Ее уверенность и определенность на этой фотографии видны издалека, хотя наверняка девочка на фото еще даже не подозревает, какие большие победы ее ждут в будущем.
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, 1986 год (посередине).
Даже на детской фотографии Мария излучает уверенность и целеустремленность. Радость и счастье на лице, любознательность и открытость миру – все говорит о том, что с самого начала она была готова идти к успеху семимильными шагами.
Стилист ETV и ETV+ Светлана Агуреева, 1997 год.
На этой фотокарточке перед нами предстала маленькая девочка с модными локонами, эффектным бантом в волосах и решительным взглядом. Неудивительно, что Светлана стала модным стилистом, уже в юности она проявляла свою индивидуальность и стиль.
Экстрасенс Илона Калдре, 1976 год.
На фото мы видим девочку с ранним интересом к миру вокруг нее. Взгляд, полный вдохновения и любопытства, без сомнения, принадлежит Илоне Калдре - кто бы мог подумать, что у девочки на фото откроется такой сильный дар к провидению! Илона с самого детства обладала яркой харизмой, которая чувствуется даже через фото.
Телерадиоведущий Андрей Титов, 1986 год.
На снимке мы видим мальчика с яркими глазами и задумчивым выражением лица. Этот мальчик - никто иной, как Андрей Титов, талантливый телеведущий и журналист. Его врожденный интерес к окружающему миру был заметен еще в детстве.
Глава района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, 1996 год.
Юлианна Юрченко, будущая Глава района Ласнамяэ: строгость во взгляде и в образе уже намекают на твердость характер и настойчивость. Детская уверенность и продуманность впоследствии помогли ей достичь впечатляющих высот в общественной службе.
Блогер Елена Аблаева, 1986 год.
Хитрый взгляд и намерение завоевать этот мир. Малышка в сарафане со значком октябренка на груди уже точно знает, что совершит революцию в своей будущей карьере.
Журналисты RusDelfi
Журналист Виктория Соломончук, 1999.
Журналист Андрей Данило, 1997 год.