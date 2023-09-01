Новый телесезон: что покажут осенью на ETV+?

Утро в будние дни, по традиции, начинает „Кофе+“ с Еленой Соломиной и Андреем Титовым. Зрителей ждут интервью с гостями на актуальные темы, новости, обзоры прессы и интересные репортажи.

В эфир возвращаются короткие выпуски „Актуальной камеры“ в 18:00, а также воскресная информационно-аналитическая программа „Актуальная камера+“.

Ежедневный тележурнал „Горизонт“ в основном сезоне вновь обретет второго ведущего. Алина Привалова и Александр Жемжуров ждут вас у экранов с понедельника по пятницу в 19:20. В фокусе – увлекательные новости со всего мира, светская жизнь и культура Эстонии, а также разговоры начистоту с известными гостями на волнующие жителей Эстонии темы.

В эфир в несколько обновленном виде возвращаются и другие еженедельные дискуссионные форматы ETV+: „Своя правда“ с Еленой Соломиной (по понедельникам); „Интервью недели“ с Николаем Лощиным и Татьяной Гасовой (по вторникам); „Эпицентр“ с Андреем Титовым (по средам); „Нарвская студия. Народу важно“ с Юрием Николаевым и Михаилом Комашко (по субботам).

Популярный реалити-проект „Зеркало“ с Виталием Вестериненом, как всегда, в эфире по вторникам, а „Инсайт“ с новыми журналистскими расследованиями – по четвергам.

Внешнеполитическая „Орбита“ будет давать обзор главных зарубежных событий недели традиционно по субботам. Ведущие – Александра Мяннарт и Юлия Балий.



Новые серии популярных проектов

По четвергам в 20:50 в эфире ETV+ начнется показ нового сезона исторического документального проекта Артура Тюленева „Промзона“. В первом выпуске речь пойдет об истории предприятия TET Estel (он же „Завод имени Калинина“), просуществовавшего с царских времен и до наших дней.

О зеленом мышлении и осознанном потреблении на примере зеленой столицы Европы и нашей страны расскажет программа „Эко? Логично“ и ее ведущая Юлия Лева. Смотрите новые серии по воскресеньям в 20:30.



Премьеры