Новый телесезон: что покажут осенью на ETV+?(9)
С 4 сентября на канале ETV+ стартует новый сезон, в котором телезрителей ожидают как полюбившиеся собственные передачи, так и обновленные и совершенно новые форматы, а также свежие фильмы и сериалы.
Утро в будние дни, по традиции, начинает „Кофе+“ с Еленой Соломиной и Андреем Титовым. Зрителей ждут интервью с гостями на актуальные темы, новости, обзоры прессы и интересные репортажи.
В эфир возвращаются короткие выпуски „Актуальной камеры“ в 18:00, а также воскресная информационно-аналитическая программа „Актуальная камера+“.
Ежедневный тележурнал „Горизонт“ в основном сезоне вновь обретет второго ведущего. Алина Привалова и Александр Жемжуров ждут вас у экранов с понедельника по пятницу в 19:20. В фокусе – увлекательные новости со всего мира, светская жизнь и культура Эстонии, а также разговоры начистоту с известными гостями на волнующие жителей Эстонии темы.
В эфир в несколько обновленном виде возвращаются и другие еженедельные дискуссионные форматы ETV+: „Своя правда“ с Еленой Соломиной (по понедельникам); „Интервью недели“ с Николаем Лощиным и Татьяной Гасовой (по вторникам); „Эпицентр“ с Андреем Титовым (по средам); „Нарвская студия. Народу важно“ с Юрием Николаевым и Михаилом Комашко (по субботам).
Популярный реалити-проект „Зеркало“ с Виталием Вестериненом, как всегда, в эфире по вторникам, а „Инсайт“ с новыми журналистскими расследованиями – по четвергам.
Внешнеполитическая „Орбита“ будет давать обзор главных зарубежных событий недели традиционно по субботам. Ведущие – Александра Мяннарт и Юлия Балий.
Новые серии популярных проектов
По четвергам в 20:50 в эфире ETV+ начнется показ нового сезона исторического документального проекта Артура Тюленева „Промзона“. В первом выпуске речь пойдет об истории предприятия TET Estel (он же „Завод имени Калинина“), просуществовавшего с царских времен и до наших дней.
О зеленом мышлении и осознанном потреблении на примере зеленой столицы Европы и нашей страны расскажет программа „Эко? Логично“ и ее ведущая Юлия Лева. Смотрите новые серии по воскресеньям в 20:30.
Премьеры
К осеннему сезону ETV+ подготовил для телезрителей и ряд совершенно новых проектов. Так, 29 сентября стартует еженедельная развлекательная викторина „Кто бы знал?“, где в новом амплуа телеведущего перед зрителем предстанет военный корреспондент ERR Антон Алексеев.
Документальный проект Андрея Титова „Другие берега“ расскажет о российских деятелях культуры, покинувших страну с началом войны в Украине и проживающих теперь на Кипре, в Израиле, Франции и других странах мира. Летом Андрей много путешествовал и познакомился, а также поговорил по душам с музыкантом Андреем Макаревичем, поэтессой Верой Полозковой, актерами Анатолием Белым, Дмитрием Назаровым, Ольгой Васильевой и другими известными личностями. Премьера намечена на начало ноября.
В ноябре в эфир также выйдет новый проект-путешествие „Дикий Вест“. Съемочная группа ETV+ с ведущим Виталием Вестериненом отправится в США, где познакомится с удивительными людьми, культурой – музыкой, кухней и другими традициями этой многонациональной страны.
Фильмы и сериалы
Новые женские, комедийные, криминальные, а также исторические фильмы и сериалы производства разных стран помогут отвлечься от повседневности и отдохнуть перед экраном.
Из новинок в вечернем эфире можно отметить второй сезон драматического телесериала „Триггер“ (Россия, 2022), новые серии сериала „След“ (Россия, 2007-2021), исторический сериал „Бардо“ (Франция, 2022). К показу запланирована также классика советского кино и новые документальные фильмы.
Программа телепередач, фильмов и сериалов ETV+ доступна для просмотра на медиаплатформе Jupiter+.