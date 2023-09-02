„А ми нашу славну Україну, розвеселимо!“ В пятницу вечером Старый город стоял на ушах, на Виру было не протолкнуться

В этом необычном заведении предлагается всего один напиток – вишневая настойка, но именно в этой простоте кроется изюминка, а точнее, вишенка. Бар назначил официальное открытие на пятницу, 1 сентября, и уже к 18 часам там было не протолкнуться – казалось, что в „вишню“ народ стекался со всех сторон города, вызывая у входа большой ажиотаж.

Философия заведения проста – обмен энергией, позитивное общение и веселье. Здесь нет сидячих мест, здесь не подают еду – только высокие столики и вишневая настойка. Бара с таким форматом в Эстонии еще не было. Люди приходят сюда за легкой атмосферой, которая побуждает их петь песни, читать стихи, идти в пляс, а кого-то даже садиться на шпагат. Вишневая настойка настолько сильно раззадоривает, что один из гостей посчитал необходимым поднять окружающим дамам еще больше настроение и подарить всем по розе, благо бежать за цветами далеко не пришлось, ведь цветочная улица находится буквально за углом.

Смотрите, как щедро литовец Жидрунас раздавал дамам розы!

В баре не обошлось без песен. В голос и задорно гости бара спели „Червону калину“. Смотрите, как это было:

Цены в рюмочной вполне демократичные и понятные – 17 градусную настойку можно купить за 3,50, 5,20 и 7 евро, стоимость зависит от объема: 100, 150 или 200 миллилитров соответственно. По словам бармена, с настойкой надо быть очень аккуратными, так как она легко и мягко пьется, но от 3-4 рюмок девушка может изрядно устать, поэтому рассчитывайте силы! Главное помнить, что алкоголь вредит вашему здоровью.

Дизайн помещения продуман до мелочей и играет важную роль в атмосфере бара. Например, весь потолок „Пьяной вишни“ устелен стеклянными бутылками, которых насчитывается более 10,5 тысяч! Управляющая бара раскрыла нам небольшой секрет – среди всех пустых бутылок на потолке спрятана одна наполненная и кто ее найдет – тому она и достанется, так что зрите в оба незатуманенным взглядом.

Смотрите галерею с открытия „Пьяной вишни“!