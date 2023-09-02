ФОТО И ВИДЕО | Песнями и плясками разогнали тучи! Ласнамяэ от души отметил День района русскими и эстонскими песнями

В субботу парк Паэ превратится в восхитительное море красок, и каждый гость смог погрузиться в атмосферу волшебства и восторга. Мероприятие на Дне Ласнамяэ однозначно стало незабываемым для всех, кто пришел отметить этот важный момент в истории столичного района.

Праздник, наполненный музыкой, светом и волшебством привел в восторг всех от мала до велика. К 18 часам гости вечера уже начали собираться в парке в ожидании чуда и феерии – приходили большими и маленькими компаниями друзей, семьями, а периодически налетающий дождь никого не смог напугать – все были настроены на веселье.

В 19 часов на водную сцену Паэ парка вышел Эдуард Томан. Его невероятная харизма и эмоциональная отдача, исполнение всеми любимых песен на русском и эстонском языках заставили объединиться толпу – в воздухе витало единение и спокойствие.

Ближе к восьми вечера тучи и вовсе разошлись от потока энергии, веселья, танцев, а на сцену вышла с приветственной речью глава района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Наш район развивается каждый день, и надеюсь это развитие не остановит ничто, никакой кризис, ни что-либо другое! Я со своей стороны могу пообещать только одно: я лично и моя команда готовы и будем как и раньше работать и делать все, что от нас зависит, чтобы наш район становился еще более прекрасным местом для проживания! Я также надеюсь и на вашу помощь: если мы не будем знать ваших предложений и желаний, если ваши мечты до нас не дойдут, то сделать это будет гораздо сложнее. Я вас благодарю за то сотрудничество, которое между нами уже есть, за все предложения и письма которые мы получаем и которые помогают нам работать. Я желаю вам здоровья, удачи, с праздником!» – сказала Юлианна Юрченко.

После поздравительной речи на сцену вышел любимец публики Уку Сувисте, представитель Эстонии на конкурсе песни „Евровидение-2021», со своей группой, а позже – Карл-Эрик Таукар, также со своей музыкальной группой.