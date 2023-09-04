ВИДЕО | Лаагна-теэ – лучшая дорога; район ни на что не променяю; украинцам надо помогать; русских не обижают: глас народа о Ласнамяэ(10)
2 сентября столичный район Ласнамяэ отметил свой юбилей – ему исполнилось 30 лет. Несмотря на дождь жители и гости района со всех сторон ровными струйками стекались к месту празднования – Паэ парку, где была смонтирована водная сцена, а также лазерные установки для вечернего светового шоу. Корреспондент RusDelfi побывала на месте и выяснила, за что местные жители любят свой район, а за что готовы поругать.
Несмотря на капризы погоды, жители и гости района самоотверженно собрались своими дружными компаниями в столичном парке Паэ, чтобы отметить важное для района событие.
Корреспондент RusDelfi не осталась в стороне и выяснила, почему жители Ласнамяэ так гордятся своим районом, что делает его особенным, и, конечно же, за что они готовы поругать свое место жительства.
В целом, все опрошенные хвалят Ласнамяэ, отмечая его просторы, зеленые зоны и активное развитие, однако в один голос говорят, что критически не хватает парковочных мест. Развитость района отмечают и гости праздника, приехавшие, например, из Лоо или Кесклинна. Не обошлось и без критики – недавно переехавшая молодая пара отметила, что им постоянно на улицах встречается большое количество нетрезвых людей.
Смотрите, что говорят гости праздника о Ласнамяэ!