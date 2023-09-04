ФОТО | Родители Каи Каллас на вечеринке у бизнесмена. Смотри, кто еще пришел отметить юбилей эстонского предпринимателя

Первым прибыл, конечно же, сам именинник и его семья. С ним были его жена Мари и дочери Катарина и Мария Хелене. Затем прибыли гости, среди которых было много политиков, таких как Сийм Каллас с супругой Кристи Каллас, Райн и Кейт Розиманнус, Райн Ланг, Имре Соояэр, Ханно Певкур, Ремо Хольсмер и другие. На вечеринке также присутствовали музыкант Хендрик Саль-Саллер и его партнерша Мерилле Мадиберг.