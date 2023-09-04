04.09.2023, 23:43
Вот это кадры: кинологи и их четвероногие соратники прошли обучение на море – мы в надежных руках!
ФОТО: Erakogu
На этой неделе K-Komando пригласило кинологических специалистов из Финляндии, Латвии, Польши и Германии для организации мощных учений в морской среде.
Море - очень сложная среда для реагирования на инциденты, поэтому очень хорошо, что у кинологических подразделений спецназа появилась возможность пройти учения в реальных условиях – команды смогли потренироваться в таких вопросах, как высадка на корабль, задержание преступника в каюте, на палубе и в машинном отделении.
Для учений Tallink Estonia любезно предоставила свои корабли Sailor, Regal Star и Baltic Queen.
В учениях также принимала участие военная полиция, которой помогали полицейские подразделения быстрого реагирования и Силы специальных операций Эстонии.