Вот это кадры: кинологи и их четвероногие соратники прошли обучение на море – мы в надежных руках!

Море - очень сложная среда для реагирования на инциденты, поэтому очень хорошо, что у кинологических подразделений спецназа появилась возможность пройти учения в реальных условиях – команды смогли потренироваться в таких вопросах, как высадка на корабль, задержание преступника в каюте, на палубе и в машинном отделении.