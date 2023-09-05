Эксперты предупреждают: Просекко может исчезнуть из-за глобального потепления

Изменение климата угрожает исчезновением просекко и других популярных европейских вин. Об этом говорят результаты исследования итальянских ученых, пишет Euronews.

Просекко - игристое белое вино, производимое в горных районах Италии, - один из самых любимых напитков на континенте.

Однако урожайность винограда снижается, что вызвано сочетанием экстремальных погодных условий и деградации почвы. Последствия этого могут быть весьма серьёзными, пишут авторы аналитического материала, опубликованного в прошлом месяце в журнале iScience.

„Это чревато не только потерей сельскохозяйственной продукции или изменением ландшафта, что негативно сказывается на местной экономике, - поясняет участвовавший в исследовании профессор Паоло Таролли из Университета Падовы (Италия). - Риск заключается также в утрате исторического наследия целых сообществ и их культурных корней“.

Под угрозой могут оказаться и другие сорта вин. В их числе - бургундское, гран крю и каберне-совиньон.



Почему просекко находится под угрозой?

Экстремальные погодные условия осложняют жизнь производителям просекко. Сильные проливные дожди способствуют эрозии почвы и вызывают образование „провалов на склонах“, иначе говоря, сползание земли под знаменитыми виноградниками Северной Италии.

Еще одна проблема - губительная для урожая засуха.

Весной этого года на виноградники производителей просекко обрушились мощные ливни и град, а затем наступило знойное лето.

Как прогнозируют эксперты отрасли, из-за резких погодных колебаний и аномалий, вызванных изменением климата, урожай винограда в Италии сократится на одну пятую.

Почему виноград для просекко выращивают именно на склонах?

Виноград, выращенный в горной местности, меньше по размеру, плоды менее водянистые, с толстой кожицей. Что придаёт просекко особый, насыщенный вкус и интенсивный, узнаваемый аромат. Кроме того, на крутых склонах лозы получают много солнечного света, но прохлада высокогорья не позволяет ягодам запекаться.