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06.09.2023, 10:32

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИДЕО | „Я пришел не трахаться, я пришел, чтобы выпить“: разборки Панина в стриптиз-клубе после таллиннского вытрезвителя

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Алексей Панин
Алексей Панин
ФОТО: Viktoria Solomonchuk | Delfi Meedia

Журналист RusDelfi выяснила, откуда именно полиция вывела Алексея Панина, и что стало причиной его буйного поведения. Во время разговора с актером всплыло много дополнительных деталей, а также появились новые действующие лица. Нет, никакой депортации Панину не грозит, но „поразвлекался“ он в Эстонии на славу. Смотрите эксклюзивное видео разговора с Паниным, а также видео его разборок с владельцем стриптиз-клуба, откуда Алексея вывели полицейские. Кроме того, нам удалось поговорить с девушкой, которая работала в ту ночь в стриптиз-клубе, а также с „зазывалой“, который заманил актера в заведение.

Алексей Панин приехал в Эстонию на Фестиваль антивоенного кино, который прошел в Йыхви, однако вовремя улететь из Эстонии ему не удалось – ушел в запой. В общем счете он потерял около 5 билетов на самолет. За время, проведенное в Эстонии, Алексей умудрился разбить какой-то женщине стекла в доме, оставить ей в залог свои испанские документы, потерять банковскую карту и устроить дебош в стриптиз-клубе. После погрома он и угодил в таллиннский вытрезвитель.

После прогремевшего инцидента, о котором портал Bublik написал первым, журналист RusDelfi отправилась в то самое место, откуда Панина забрала полиция, чтобы поговорить с очевидцами. В соседних кафе, к сожалению, ничего не видели, так как сотрудники приходят на работу к 10-11 часам утра, однако, проведя немного времени на той улице, где находится стриптиз-клуб, все же удалось пообщаться с работницей заведения, которая была в гуще событий прошлой ночи.

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